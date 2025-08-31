augusztus 31., vasárnap

Postabontás

Életveszély a Király utcán: majdnem elütött egy futár

Egyre többször tapasztalom én is, hogy a biciklis ételfutárok életveszélyesen közlekednek a belvárosban.

Tóth Viktória
Életveszély a Király utcán: majdnem elütött egy futár

A kerékpáros futárok gyakran megszegik a KRESZ-szabályokat

Fotó: MW

Nemrég a pécsi Király utcán sétáltam, ahol alig volt forgalom, egy-két ember sétált csak, tehát bőven lett volna hely a kulturált elhaladásra. Ehhez képest egy futár hirtelen elém vágódott, kanyarogva, úgyhogy szó szerint félre kellett ugranom. A táskája az orromat súrolta, kis híján elütött. 

Én a fiatalabb generációhoz tartozom, még jók a reflexeim, de belegondolok, mi történik egy idősebb emberrel, aki nem tud ilyen gyorsan reagálni. A legfelháborítóbb, hogy egyetlen bocsánatkérés sem hangzott el. Meddig tűrjük, hogy a gyalogosok testi épsége ennyire ki legyen téve a felelőtlen biciklis futárok viselkedésének?

Név és cím a szerkesztőségben

 

