augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélem-én

35 perce

Új fejezet a gólyatáborok történetében: biztonság és élmények

Címkék#barátság#jegyzet#egyetem#gólyatábor

Most zajlanak országszerte a gólyatáborok, amelyek sokak számára az egyetem első nagy közösségi élményét jelentik. S, hogy milyen benyomásokkal tér haza onnan a 18-19 éves diák?

Tóth Viktória

Én személy szerint nem vettem részt a saját gólyatáboromban, nem volt jó az időpont. Mégis, a barátaim és szaktársaim elbeszéléseiből pontos képet kaptam arról, milyen is ez a pár nap. Kialvatlanság, hajnalig tartó bulik, néha meglepően komoly beszélgetések, és persze azok az ismeretségek, amelyek megkönnyítik a későbbi beilleszkedést.

Társasjátékozás a gólyatáborban
Nem csak pajzán, bizarr játékok lehetnek egy gólyatáborban, jó ötlet a közös társasjáték is
Fotó: Kozma István

De nem lehet elmenni amellett, hogy néhány éve a gólyatáborok híre egészen más miatt került a címlapokra. A 2014-es ELTE-botrány, amikor egy táborban szexuális erőszak történt, országos felháborodást váltott ki. Az ügy nemcsak egy közösséget rázott meg, hanem sokak fejében (gondolok itt leginkább a szülőkre) kérdőjelezte meg magát a gólyatábor fontosságát is.

Így változtak meg a gólyatáborok az évek alatt

Azóta sok minden változott. Etikai kódexek, szigorú szabályzatok, képzések és ellenőrzések formálták át a táborokat. Talán kevesebb lett a féktelen lazaság, de több a biztonság, és ez így van jól. Mert egy gólyatábor lényege nem az, hogy bárki határokat sértsen át, hanem hogy közösséget teremtsen. Hogy a szeptemberben belépő elsősök ne idegenként üljenek be az első előadásokra, hanem ismerősök között.

Mert van, aki életre szóló barátságokat, van, aki csak egy jó sztorit visz haza a gólyatáborból. De van aki azt mondja, hogy: könnyebb lett az első félév, mert már tartozott valahová. Ez lenne a lényeg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu