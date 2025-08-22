Új fejezet a gólyatáborok történetében: biztonság és élmények

Én személy szerint nem vettem részt a saját gólyatáboromban, nem volt jó az időpont. Mégis, a barátaim és szaktársaim elbeszéléseiből pontos képet kaptam arról, milyen is ez a pár nap. Kialvatlanság, hajnalig tartó bulik, néha meglepően komoly beszélgetések, és persze azok az ismeretségek, amelyek megkönnyítik a későbbi beilleszkedést.

Nem csak pajzán, bizarr játékok lehetnek egy gólyatáborban, jó ötlet a közös társasjáték is

Fotó: Kozma István

De nem lehet elmenni amellett, hogy néhány éve a gólyatáborok híre egészen más miatt került a címlapokra. A 2014-es ELTE-botrány, amikor egy táborban szexuális erőszak történt, országos felháborodást váltott ki. Az ügy nemcsak egy közösséget rázott meg, hanem sokak fejében (gondolok itt leginkább a szülőkre) kérdőjelezte meg magát a gólyatábor fontosságát is.

Így változtak meg a gólyatáborok az évek alatt

Azóta sok minden változott. Etikai kódexek, szigorú szabályzatok, képzések és ellenőrzések formálták át a táborokat. Talán kevesebb lett a féktelen lazaság, de több a biztonság, és ez így van jól. Mert egy gólyatábor lényege nem az, hogy bárki határokat sértsen át, hanem hogy közösséget teremtsen. Hogy a szeptemberben belépő elsősök ne idegenként üljenek be az első előadásokra, hanem ismerősök között.

Mert van, aki életre szóló barátságokat, van, aki csak egy jó sztorit visz haza a gólyatáborból. De van aki azt mondja, hogy: könnyebb lett az első félév, mert már tartozott valahová. Ez lenne a lényeg.