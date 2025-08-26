augusztus 26., kedd

Vélem-én

23 perce

Tudásból pénz: pécsi játékos vitte a főnyereményt

Címkék#reflektorfény#főnyeremény#praxis#forint#orvos

A tévés vetélkedőkben mindig izgalmas figyelni, hogyan egyensúlyoz a játékos a tudás és a szerencse között. Hiszen ott ül a reflektorfényben, egy ország szeme rajta, és minden jó válasz mögött ott van évek tanulása, olvasmányok, tapasztalat (gondoljuk). De a végső pillanatban mégis sokszor apróságokon múlik a nyeremény.

Tóth Viktória

Emlékszünk mindannyian, amikor egy-egy játékos a legkézenfekvőbb kérdésen bukott el, vagy éppen a legváratlanabb kockáztatással vitte el a főnyereményt. Dr. Gaszner Tamás pécsi orvos igazán szép összeget nyert a Legyen Ön is milliomos!-ban. Egy-egy kérdésre adott válaszában ott lehet egy régi könyvélmény, egy utazás során hallott történet, vagy éppen a praxis során szerzett tapasztalat. De vajon szerencse vagy tudás döntött? Talán mindkettő.

Fiumei tengerpart: erre is lehetne költeni a főnyereményt
Fiumei tengerpart: erre is lehetne költeni a főnyereményt
Fotó: Csapó Balázs

Az életben ritkán válik szét élesen ez a két tényező. Szerencse, hogy épp azokat a kérdéseket kapta, amelyekhez közel állt, de tudás, hogy felismerte a helyes választ, és volt bátorsága kimondani.

Mit kezdenénk a 10 milliós nyeremény?

És ha már a nyereménynél tartunk: tízmillió forint nem változtatja meg gyökeresen az életet, de hatalmas lökést adhat a továbbiakhoz. Egy fiatal család számára lehet lakásfelújítás, egy utazás rég vágyott álomhelyekre, vagy éppen biztonsági tartalék nehezebb időkre. A nézőkben is felmerül a kérdés: ki mire költene 10 millió forintot?

Számomra ez a történet nemcsak arról szól, hogy valaki ügyesen játszott, hanem arról is, hogy a tudásnak értéke van. És bár a televíziós vetélkedő reflektorfénye hamar elhalványul a szürke hétköznapokban, de a történet mindannyiunk számára taníthat valamit: a kíváncsiság, a felkészültség és persze egy kevés szerencse együtt nagy dolgokra lehet képes.

A pécsi nyertessel készült interjúnk itt olvasható.

 

