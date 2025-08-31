augusztus 31., vasárnap

Postabontás

3 órája

Okádék, fekália és omló vakolat – ez lenne Pécs belvárosa? Kifakadt olvasónk

Olvasónk éles kritikát fogalmazott meg a pécsi belváros állapotáról. Tapasztalata szerint ugyanis az áldatlan állapotok vissza-visszatérnek a szebb sorsa érdemes centrumban.

Bama.hu
Okádék, fekália és omló vakolat – ez lenne Pécs belvárosa? Kifakadt olvasónk

Szép is lehetne a pécsi belváros.

– Legtöbbet a belváros utcáin járok-kelek Pécsen, és azt kell, hogy mondjam, kiábrándító, amit látok. Főként a szórakozóhelyek közelében tele van hányva a járda, a sarkok, a kukák, és ez a rettenet, sajnos rendre hetekig ott is marad. El kell, hogy sétáljak mellette nap, mint nap. A Percel utcában, a Szent Mór utcában, a Kisfaludy és a Király utcákban is gyakran látom az éjjeli italozás túlzásba vitelének áldatlan hatását. És ha mindez nem lenne elég, sajnos fekália is társul nem is ritkán a látványhoz. De ez nem csak a látványt rontja, hanem egészen biztos vagyok benne, hogy egészségügyi, higiéniai kockázatot is magával hoz. Végül, de nem utolsó sorban, milyen üzenetet közvetít ezzel magáról Pécs? Nem csupán a városvezetésre, a város higiéniai állapotáért felelős társaságra vet ez rossz fényt, de az itt élő, szórakozó, tanuló emberekre is. Így kell viselkedni civilizált embereknek? Az erdei állatok nagyobb tisztaságot hagynak a környezetükben, mint azok az emberek, akik ezt teszik a pécsi belvárossal. A rengeteg helyen omladozó vakolatról már nem is ejtek szót... Szégyen, undor és csalódottság, ezt érzem mindezek láttán – fogalmazott olvasónk.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

