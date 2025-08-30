augusztus 30., szombat

Fillérekért bérelt garázsok Pécsen – újabb vagyonkezelői botrány?

A napokban több esetben olvastam nyugtalanító híreket Pécs város gazdálkodásával kapcsolatban.

Tóth Viktória

A közelmúltban megjelent két hír miatt szeretném a véleményemet leírni, mert egyrészt aggaszt Pécs város vezetésének herdáló magatartása, másrészt felháborító, amit a vagyonkezelő vezetése megenged magának. Igaz, hogy a jó fizetésért, a jelentős prémiumért nagyon meg kell dolgozni, ebből is látni is az eredményét, a felelősségteljes és magas színvonalú lelkiismeretes, munkának. Mondhatni, hogy esetükben a hűtlen kezelés gyanúja is felmerül. Lehet, hogy büntetőjogilag nem, de morális értelemben mindenképpen.

Pécs belvárosa
A pécsi Széchenyi tér
Fotó: Kovács Liliána

Fillérekért bérelnek garázsokat Pécsen

Akkor, amikor a város anyagi helyzete nagyon rossz, és a csőd szélén van a város gazdálkodása, akkor a vagyonkezelő megengedi magának, hogy fillérekért béreljenek garázsokat egyesek. Azt, hogy kik és milyen érdekek mentén lehettek valakik a nagyon olcsó bérlők, végig sem merem gondolni. Úgy látszik, hogy nem volt elég egy ingatlan botrány a városnak, másik is kell, mondván úgy sem lesz semmi következménye a herdálásnak.

Sajnos, hogy a választásokon a választók a politikai oldalakat nézik és nem azt, hogy a várost, melyik vezetői gárda érzi magáénak. Az én véleményem, csak egy a sok között, de helyettem az is egy vélemény lehet, hogy ha valaki naponta megnézi az egri és a pécsi webkamerákat, akkor látható, hogy az egyik, egy mozgalmas, élettel teli képet mutat, a másikon pedig csak a töredék embert látni a képernyőn. A tippelést, Önökre bízom.

Ez Pécs, a kultúra fővárosa, anno domini 2025.

Név és cím a szerkesztőségben

 

