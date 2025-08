Előbb ért ki az étel, mint az ital egy pécsi étteremben − „Nem készültek fel a hétvégére?”

„Már azzal viccelődtünk, hogy vajon most préselik-e a szőlőt, vagy épp főzik a sört hátul, hogy ilyen sokáig tart a dolog, de közben az utánunk érkezőknek folyamatosan hozták ki az italrendeléseket. Körülbelül 40 perc telt el, amikor újra felénk lépett az a pincér, aki „lógott” az italainkkal, ekkor megjegyezte, hogy neki is leesett, hogy valamint elkevert, de nézzük a jó oldalát, az étellel együtt jön majd az ital is. Ezt a poénkodást azért erősnek éreztem amellett, hogy 10% szervízdíjat is felszámol az étterem, amelyre nyilvánvalóan a mi esetünkben nem szolgáltak rá. Én biztosan jobban elszégyelltem volna magam a helyében, ugyanis ezt követően valóban megtörtént az, amit még soha nem tapasztaltunk: előbb az ételeket, majd 5 perc múlva az italokat hozták ki nekünk.”

A nem mindennapi történethez több kiegészítést is tett olvasónk, kezdte azzal, hogy az ételek rendben voltak, finom volt a vacsora, de a kiszolgálás hagyott kívánnivalót maga után. Nem számítottak volna a vendéglátóhelyek arra, hogy hétvégén megtelik a belváros? − erről is ejtett pár szót.

„Furcsállom, hogy több vendéglátóhelyen is diákokat, vagy a felszolgálás terén kezdőket alkalmaznak – patinás helyeken is, ráadásul péntek este csupán két pincért foglalkoztatva. Ezt követően átmentünk egy másik vendéglátóhelyre, amely főként az italokra specializálódott, de ott is az az érzésünk volt, mintha nem készültek volna fel a hétvégi rohamra. Egy ember mosogatta a poharakat, pakolt, egy másik keverte a koktélokat és készítette az italokat, míg egy harmadik vette fel a rendeléseket, amelyek percenként érkeztek. Nyilván hatalmas tempóban dolgoztak, de mivel nem bírták a kellő gyorsasággal kiszolgálni a vendégeket, frusztráltan kommunikáltak egymással − nem volt jó ezt látni.”