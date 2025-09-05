A Majka koncert szervezői gondoltak a biztonságra? Betartják a szigorú szabályokat?

Bár azért az is kérdéseket vet föl, hogy mennyibe került az a városnak, hogy egy ekkora színpadot öt napon keresztül őrzéssel (!) felépítve tartson? Sőt, a polgármester magyarázata szerint azért volt szükség a színpadot lejjebb hozni, mert a Majka stábnak speciális igényei voltak pl.: nyolclábas tetőszerkezet, extra fények -ilyen speciális felszereléssel tudomásunk szerint nem rendelkezik a ZSÖK tehát több eszközt biztosan bérelni kellett, ami szintén nagy költség.

De a kérdés most sokkal inkább az, hogy gondoltak-e arra a szervezők, hogy egy őszi pénteki napon, amikor az egyetemisták már visszaérkeztek, amikor az ember azt gondolja hogy:

szombaton nincs suli, nincs meló, itt van végre egy ingyenes koncert top előadóval, meg kéne nézni,

akkor a 140.000-es városból - ha csak 10%-ot érdekel a produkció, akkor is - jóval több, mint 10.000 emberre lehet számítani? És akkor az agglomerációról még nem is beszéltünk.

A 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények lebonyolítására szigorúbb szabályok vonatkoznak.

Csak remélni tudjuk a feltehetően nagyszámú résztvevő biztonságának érdekében, hogy a felelős szervezők 10.000 fő fölötti rendezvényt jelentettek le és szerveztek meg. De ha ez így van, akkor hogy fog elférni ennyi ember összezsúfolva az Irgalmasok utcájában két fal közé? Hogy adott erre engedélyt a katasztrófavédelem? Ha ne adj Isten valaki rosszul lesz a tömegben, hogy tudnak majd érte bemenni az Országos Mentőszolgálat munkatársai? ( Mert ekkora rendezvénynél kötelező az OMSZ-al dolgozni. Hírek szerint Galenust rendelték meg. Lesz-e elég biztonsági ember (minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel) lesz-e elég mellékhelység.

Tehát a fő kérdés – elismerve Majka munkásságát - ha már az időpont a művész betegsége miatt módosítva lett egy frekventált napra, nem lett volna célszerű a helyszínt is változtatni a pécsiek és a környező településekről érkezők biztonságának érdekében?