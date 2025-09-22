A grund, ami mindannyiunké – A Pál utcai fiúk a Pécsi Nemzeti Színházban

Általános iskolás koromban többször is elővettem A Pál utcai fiúkat, nem csak a dolgozatírás miatt, hanem mert egyszerűen jó volt belemerülni. Nemecsek, Boka és a többiek története nem csupán gyerekek harcáról szól egy üres telek birtoklásáért, hanem barátságról, összetartozásról, árulásról és hűségről, olyan értékekről, amelyek felnőttként is érvényesek maradnak.

A Pál utcai fiúk próbája a Pécsi Nemzeti Színházban

Fotó: Löffler Péter

A regény színpadi változata az elmúlt években szinte önálló jelenséggé vált. A budapesti Vígszínházban évek óta teltházzal játsszák, és saját bőrömön tapasztaltam, milyen lehetetlen jegyet szerezni rá. Nem véletlen: a vélemények szerint a darab dalaival, lendületével és érzelmi erejével képes megszólítani minden korosztályt. A legismertebb betétdal, a Mi vagyunk a Grund igazi himnusszá vált. Ha egy rendezvényen felcsendül, az ember akaratlanul is libabőrös lesz.

A Pál utcai fiúk Pécsre költöznek

Most a Pécsi Nemzeti Színház is bemutatja ezt az ikonikus darabot. Bár még nem láttam, a puszta gondolat is lelkesítő, hogy a pécsi közönség végre helyben élheti át ezt az élményt. Biztos vagyok benne, hogy a színpadon ugyanaz az érzelem és erő jelenik meg, ami a könyv lapjain és a Vígszínház előadásaiban: a gyermeki játék komolysága, amely mögött ott van az élet maga.

A grund egy olyan jelkép, amelyhez vissza-visszatérünk, akár gyerekkori olvasmányélmény, akár egy színházi este formájában. És talán pont ez a történet legnagyobb ereje, emlékeztet arra, van, amiért érdemes összefogni.

Az előadásról írt cikkünket itt olvashatja, galériánkat is megtekintheti.