Dunaföldvárig kell vinni a beteg állatot – több órás út a túlélésért

Több ismerősöm is kénytelen volt Dunaföldvárra vinni az állatát, van, aki kutyát, más macskát, de még lovat és tehenet is szállítottak már oda. Ott úgy tudom, hogy négy állatorvos dolgozik családi vállalkozásban, és gyakorlatilag az egész országból hozzájuk viszik az állatokat, ha éjjel történik a baj.

Állatorvosi vizsgálat egy rendelőben (illusztráció)

Fotó: MW

Ez viszont Baranyából több órás autóút. Ha egy állat mérgezést szenved vagy sürgős beavatkozásra szorul, egyszerűen nincs esélye túlélni ennyi utazást. Az ember kétségbeesetten próbálna segíteni, de tehetetlen, mert nincs helyben elérhető szakember.

A probléma gyökere a kamarai törvényben van: az állatorvosok magánvállalkozók, így nem kötelezhetőek arra, hogy éjszakai ügyeletet vállaljanak. Ha akarják, beállnak ügyeletbe, ha nem, akkor nem – és sajnos a legtöbben nem vállalják. A kamara sem kényszerítheti őket. Az állam viszont nem szabályozza ezt rendesen, így marad a jogi űr. Szerintem ez egy rossz törvény, hiszen egy élhető országban alapnak kellene lennie annak, hogy a bajba jutott állattal is van hova fordulni a nap 24 órájában.

140 ezer egy állatorvosi ellátásért?

Igény bizony lenne rá. Nemrég egy ismerősöm járt úgy, hogy beteg lett a kutyája. Elvitte orvoshoz, végül 140 ezer forintot fizetett az ellátásért. És most nagyon csúnyán fogalmazok: akinek nincs ennyi pénze, annak egyszerűen haljon meg a kutyája? Ez nagyon igazságtalan. Az állattartás felelősség, de az államnak is felelősséget kellene vállalnia azért, hogy az alapvető sürgősségi ellátás mindenki számára elérhető legyen, nem csak annak, aki sok pénzt és sok órát tud rászánni.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.