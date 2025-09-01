szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

4 órája

Szabályosan szerettem volna buszozni, nehézségekbe ütköztem

Címkék#Tüke Busz#jegy#buszsofőr#utazás

Nemrég több év után újra Pécsre látogattam, és nosztalgiával ültem fel a Tüke Busz egyik járatára (30Y). A régi idők emlékére vásároltam egy 10 darabos gyűjtőjegyet, és szerettem volna szabályosan, becsületesen utazni. Sikerült, de úgy érzem, azért van még tere a tömegközlekedés fejlődésének.

Tóth Viktória

A busz eleje tömött volt, szokás szerint. A középső ajtónál szálltam fel. Örömmel láttam, hogy még mindig ott vannak a régi, retró húzós jegylyukasztók, ám amikor be akartam lyukasztani a jegyemet, az érintetlen maradt. Avatatlan szem is felhasználatlanak tekinti. Tehát a készülék nem működött. Gyorsan leszálltam, és az első ajtóhoz rohantam, ahol a buszsofőr – látszólag nem először találkozva hasonló esettel – kedvesen megvárt, hogy ott érvényesítsem a jegyet.

Busz érkezik a megállóba
A buszon lévő jegylyukasztók állapotát kifogásolta olvasónk
Fotó: Kovács Liliána

Jó lenne a buszközlekedés felpezsdítése

Az élmény azonban felvet egy komoly kérdést: ha a középső és hátsó ajtóknál lévő jegylyukasztók már évek óta nem működnek, akkor miért nem szerelik le őket, vagy miért nem tartják karban? A jelenlegi helyzet megtévesztő az utasok számára, főleg az idegenforgalmat élénkítő utazóközönségnek, akik becsülettel szeretnék kilyukasztani a jegyüket. Szerencsés lenne továbbá egy tábla arról, hogy a busz hátulja is oda megy, ahová az eleje, hiszen szinte mindenki az első és a második ajtó közötti szűk térben zsúfolódik össze. Ez nemcsak kényelmetlen, de veszélyes is. Levelemmel szeretném felpezsdíteni a kulturált utazás élményének lehetőségét a jövő generációja számára. Hátha egy hangyabokányival előrébb jutunk ebben.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu