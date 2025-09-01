Szabályosan szerettem volna buszozni, nehézségekbe ütköztem

A busz eleje tömött volt, szokás szerint. A középső ajtónál szálltam fel. Örömmel láttam, hogy még mindig ott vannak a régi, retró húzós jegylyukasztók, ám amikor be akartam lyukasztani a jegyemet, az érintetlen maradt. Avatatlan szem is felhasználatlanak tekinti. Tehát a készülék nem működött. Gyorsan leszálltam, és az első ajtóhoz rohantam, ahol a buszsofőr – látszólag nem először találkozva hasonló esettel – kedvesen megvárt, hogy ott érvényesítsem a jegyet.

A buszon lévő jegylyukasztók állapotát kifogásolta olvasónk

Fotó: Kovács Liliána

Jó lenne a buszközlekedés felpezsdítése

Az élmény azonban felvet egy komoly kérdést: ha a középső és hátsó ajtóknál lévő jegylyukasztók már évek óta nem működnek, akkor miért nem szerelik le őket, vagy miért nem tartják karban? A jelenlegi helyzet megtévesztő az utasok számára, főleg az idegenforgalmat élénkítő utazóközönségnek, akik becsülettel szeretnék kilyukasztani a jegyüket. Szerencsés lenne továbbá egy tábla arról, hogy a busz hátulja is oda megy, ahová az eleje, hiszen szinte mindenki az első és a második ajtó közötti szűk térben zsúfolódik össze. Ez nemcsak kényelmetlen, de veszélyes is. Levelemmel szeretném felpezsdíteni a kulturált utazás élményének lehetőségét a jövő generációja számára. Hátha egy hangyabokányival előrébb jutunk ebben.

