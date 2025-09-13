szeptember 13., szombat

Vélem-én

5 órája

Csomagküldés 2025-ben: biztonság vagy szerencsejáték?

#tapasztalat#biztonság#jegyzet#szerencsejáték#csomag#félelem

A csomagküldés mára a mindennapjaink része lett, de egyre több a rossz tapasztalat. Hiába a „törékeny” felirat, sokszor így is sérülten érkeznek a küldemények.

Tóth Viktória

Amikor csomagot adunk fel, különösen olyasmit, ami törékeny, mindig ott motoszkál bennünk a félelem: vajon épségben célba ér-e? Az ember ilyenkor minden lehetséges óvintézkedést megtesz (buborékfólia, gondos csomagolás, értékbiztosítás). Mégis, a tapasztalat azt mutatja, hogy ez sokszor nem garancia semmire.

Csomagküldő automata
A csomagküldés sokszor szerencsejáték (illusztráció)
Fotó: Nemeth Andras Peter

Olvasónk története is nagyon ismerős lehet sokak számára. Ha a futárok rohanásban pakolnak, ha a raktárban futószalagon halad a rengeteg doboz, akkor ki figyel oda? És ez nem csak egy-két kellemetlen esetről szól, mindannyian hallottunk már történeteket összetört poharakról, törött karácsonyfadíszekről, betört monitorokról vagy tönkrement ajándékokról.

Panaszkezelés a csomagküldőknél

A másik probléma maga a reklamáció, a panaszkezelés. Egy szolgáltatónál, amelyik képtelen egy egyszerű kárbejelentő űrlapot megnyitni, nehéz ügyfélbarát hozzáállást feltételezni. Ilyenkor az ember úgy érzi, hogy nem csak az értéke sérült meg, hanem a bizalma is. Persze, lehet azt mondani, hogy mindenki csomagoljon bombabiztosan. De vajon tényleg elfogadható, hogy a szállítmányozás rendszere ennyire megbízhatatlan? Nem az lenne a minimum, hogy a szolgáltatók garantálják:, hogy amit feladunk, azt ugyanabban az állapotban kapja meg a címzett?

Én úgy érzem, amíg a cégek nem kezelik kellő körültekintéssel a csomagokat és a kártérítési folyamatokat, addig mindannyian kiszolgáltatottak maradunk. És ez nem csak pénz kérdése. 

 

