Káromkodás és szemetelés: botrányos pillanatok az Árkád park játszótéren

A játékokat gyakran tinédzserek foglalják el, akik nem a koruknak megfelelően használják az eszközöket, közben pedig ordítoznak, trágár szavakkal beszélnek – mindezt a kisebb gyerekek előtt. Gyakran szemetelnek is, így a környezet gyorsan rendezetlenné válik.

Jeleztem a problémát a bevásárlóközpont egyik biztonsági őrének is, aki azonban azt mondta: ez nem az ő hatásköre. Felmerül a kérdés: akkor kinek a dolga a rend fenntartása? Kár lenne hagyni, hogy egy szépen kialakított közösségi tér így elvaduljon.

Egy aggódó szülő

