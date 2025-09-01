szeptember 1., hétfő

Postabontás

1 órája

Káromkodás és szemetelés: botrányos pillanatok az Árkád park játszótéren

Örömmel láttam, hogy a pécsi Árkád parkjában lévő játszóteret szépen felújították, modern, biztonságos játékokkal, amelyek igazi gyerekparadicsommá tehetnék a helyet. Sajnos a valóságban sokszor éppen az ellenkezőjét tapasztalom.

Tóth Viktória
A játékokat gyakran tinédzserek foglalják el, akik nem a koruknak megfelelően használják az eszközöket, közben pedig ordítoznak, trágár szavakkal beszélnek – mindezt a kisebb gyerekek előtt. Gyakran szemetelnek is, így a környezet gyorsan rendezetlenné válik. 

Jeleztem a problémát a bevásárlóközpont egyik biztonsági őrének is, aki azonban azt mondta: ez nem az ő hatásköre. Felmerül a kérdés: akkor kinek a dolga a rend fenntartása? Kár lenne hagyni, hogy egy szépen kialakított közösségi tér így elvaduljon.

Egy aggódó szülő

Ha érdekelt látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

