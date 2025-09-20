Nekem mindegy, hogy Önnek fáj-e! Megalázó hangnem a pécsi nőgyógyászaton

A nőgyógyászati rendelőben azonban lekezelő stílus fogadott: amikor jeleztem, hogy fáj a beavatkozás, annyit kaptam válaszul – „nekem mindegy, hogy Önnek fáj-e, mert én nem érzem.”

Nőgyógyászati ultrahang vizsgálat (illusztráció)

Fotó: MW

Ezek a szavak nagyon rosszul estek. Az ember ilyenkor biztonságot, odafigyelést várna, nem pedig cinikus megjegyzéseket. Ráadásul végül még értékelhető eredményt sem kaptam, mert nem sikerült megfelelő mintát venni. Nem csak velem fordult elő hasonló: több családtagom és ismerősöm is beszámolt hasonlóan megalázó tapasztalatokról. Végül kénytelen voltam magánorvoshoz fordulni, ahol ugyan 40 ezer forintot fizettem a vizsgálatért, de legalább kedvesen, normálisan bántak velem. Itt éreztem azt, hogy valóban páciensként tekintenek rám, nem pedig nyűgként.