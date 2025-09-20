15 órája
Nekem mindegy, hogy Önnek fáj-e! Megalázó hangnem a pécsi nőgyógyászaton
Éves rákszűrésen jártam az egyik pécsi rendelőintézet nőgyógyászatán. Ez önmagában sem egy kellemes vizsgálat, hiszen kiszolgáltatott helyzetben van a páciens, épp ezért különösen sokat számítana az orvos empatikus hozzáállása.
A nőgyógyászati rendelőben azonban lekezelő stílus fogadott: amikor jeleztem, hogy fáj a beavatkozás, annyit kaptam válaszul – „nekem mindegy, hogy Önnek fáj-e, mert én nem érzem.”
Ezek a szavak nagyon rosszul estek. Az ember ilyenkor biztonságot, odafigyelést várna, nem pedig cinikus megjegyzéseket. Ráadásul végül még értékelhető eredményt sem kaptam, mert nem sikerült megfelelő mintát venni. Nem csak velem fordult elő hasonló: több családtagom és ismerősöm is beszámolt hasonlóan megalázó tapasztalatokról. Végül kénytelen voltam magánorvoshoz fordulni, ahol ugyan 40 ezer forintot fizettem a vizsgálatért, de legalább kedvesen, normálisan bántak velem. Itt éreztem azt, hogy valóban páciensként tekintenek rám, nem pedig nyűgként.
Csokipapírba csomagolt hálapénz – Lebukott a pécsi orvos és volt asszisztense!
Inkább magánnőgyógyászatra ment a páciens
Elgondolkodtató, hogy miért kell így működnie a rendszernek. Az ember nem azért fizeti a társadalombiztosítást, hogy aztán még egyszer ki kelljen nyitnia a pénztárcáját, ha tiszteletteljes bánásmódra és szakszerű ellátásra vágyik. Az orvosok fizetését a közellátásban is azért kapják, hogy lelkiismeretesen és emberségesen végezzék a munkájukat.
Név és cím a szerkesztőségben
Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.