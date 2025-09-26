1 órája
Őszi lakótársak: nem hiányzik a poloska
Amint beköszönt az ősz, sokan tapasztaljuk, hogy hívatlan vendégek lepik el a házat. A poloska egyszer csak megjelenik, nem kér engedélyt, hogy beköltözzön.
Az egyik gond, hogy sok fajuk invazív, vagyis nem őshonosak nálunk, hanem messzi földről érkeztek, és sajnos gyorsan szaporodnak. Az ázsiai márványospoloska ma már ismerős a legtöbb kertbarátnak – károsítják a gyümölcsfákat, a paradicsomot, a paprikát. Amikor megérzik a hideget, egyszerűen beköltöznek az ember közelébe. Érthető tehát a bosszúságunk.
De közben érdemes elgondolkodni: ki volt itt előbb? Az ember vagy az állat? A természet rendje az, hogy az élőlények mindig keresik a túléléshez szükséges feltételeket. Mi, emberek, folyamatosan terjeszkedünk, irtjuk az erdőket, beépítjük a réteket, átalakítjuk a tájat. A poloskák pedig csak alkalmazkodtak, kellemetlenek, de a maguk módján hozzátartoznak a világunkhoz.
Védekezés a poloska ellen
Mit tehetünk ellenük? Vegyszerrel irtani aligha érdemes, hiszen a legtöbb szer nem hatékony, és több kárt okozhat a környezetnek, mint hasznot. Inkább a megelőzésre figyeljünk: szúnyogháló, résmentesen záródó ablakok, a terasz ajtajának ellenőrzése. Ha mégis bejutnak, egyszerűen fogjuk meg őket papírral, és semmisítsük meg, vagy akár engedjük ki a szabadba.
Nekünk marad a türelem, nekik pedig a kitartás, amivel minden évben utat találnak hozzánk. Talán érdemes úgy tekinteni rájuk, mint az ősz egyik kísérőjelenségére. Nem szívesen látott vendégek ugyan, de emlékeztetnek rá, hogy a természetet sosem tudjuk teljesen kizárni az otthonainkból.