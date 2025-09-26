szeptember 26., péntek

Hívatlan vendég



Őszi lakótársak: nem hiányzik a poloska

Amint beköszönt az ősz, sokan tapasztaljuk, hogy hívatlan vendégek lepik el a házat. A poloska egyszer csak megjelenik, nem kér engedélyt, hogy beköltözzön.

Tóth Viktória

Az egyik gond, hogy sok fajuk invazív, vagyis nem őshonosak nálunk, hanem messzi földről érkeztek, és sajnos gyorsan szaporodnak. Az ázsiai márványospoloska ma már ismerős a legtöbb kertbarátnak – károsítják a gyümölcsfákat, a paradicsomot, a paprikát. Amikor megérzik a hideget, egyszerűen beköltöznek az ember közelébe. Érthető tehát a bosszúságunk.

Poloska az ablakban
Nem örülünk nekik: poloska az ablakban. Fotó: Németh András Péter

De közben érdemes elgondolkodni: ki volt itt előbb? Az ember vagy az állat? A természet rendje az, hogy az élőlények mindig keresik a túléléshez szükséges feltételeket. Mi, emberek, folyamatosan terjeszkedünk, irtjuk az erdőket, beépítjük a réteket, átalakítjuk a tájat. A poloskák pedig csak alkalmazkodtak, kellemetlenek, de a maguk módján hozzátartoznak a világunkhoz.

Védekezés a poloska ellen

Mit tehetünk ellenük? Vegyszerrel irtani aligha érdemes, hiszen a legtöbb szer nem hatékony, és több kárt okozhat a környezetnek, mint hasznot. Inkább a megelőzésre figyeljünk: szúnyogháló, résmentesen záródó ablakok, a terasz ajtajának ellenőrzése. Ha mégis bejutnak, egyszerűen fogjuk meg őket papírral, és semmisítsük meg, vagy akár engedjük ki a szabadba.

Nekünk marad a türelem, nekik pedig a kitartás, amivel minden évben utat találnak hozzánk. Talán érdemes úgy tekinteni rájuk, mint az ősz egyik kísérőjelenségére. Nem szívesen látott vendégek ugyan, de emlékeztetnek rá, hogy a természetet sosem tudjuk teljesen kizárni az otthonainkból.

 

