Őszi lakótársak: nem hiányzik a poloska

Az egyik gond, hogy sok fajuk invazív, vagyis nem őshonosak nálunk, hanem messzi földről érkeztek, és sajnos gyorsan szaporodnak. Az ázsiai márványospoloska ma már ismerős a legtöbb kertbarátnak – károsítják a gyümölcsfákat, a paradicsomot, a paprikát. Amikor megérzik a hideget, egyszerűen beköltöznek az ember közelébe. Érthető tehát a bosszúságunk.

Nem örülünk nekik: poloska az ablakban. Fotó: Németh András Péter

De közben érdemes elgondolkodni: ki volt itt előbb? Az ember vagy az állat? A természet rendje az, hogy az élőlények mindig keresik a túléléshez szükséges feltételeket. Mi, emberek, folyamatosan terjeszkedünk, irtjuk az erdőket, beépítjük a réteket, átalakítjuk a tájat. A poloskák pedig csak alkalmazkodtak, kellemetlenek, de a maguk módján hozzátartoznak a világunkhoz.