Unokáink sem érik meg? A Pécsi Akvapark örök ígéret marad?
Évtizedek óta Pécsen élek, a közügyeket figyelemmel kísérem. Egyetértek olvasótársammal a fedett jégcsarnokkal kapcsoltban, ennek terve immár közel két évtizede bukkan fel mindig újra, de érdemi előrelépés nincs. Ugyanez a történet az élményfürdővel, a Pécsi Akvaparkkal. Ötletek, nyilatkozatok, látványtervek, majd megint csend.
Pedig egy korszerű, egész évben nyitva tartó akvapark igazi fordulópont lehetne Pécs életében. Nemcsak a városlakók örömére, hanem turisztikai és gazdasági szempontból is. Egy élményfürdő éppen ezt adhatná: kikapcsolódást, mozgást, közösségi teret a családoknak, fiataloknak, időseknek egyaránt. Az sem mellékes, hogy egy ilyen beruházás munkahelyeket teremtene, fellendítené a vendéglátást, és hosszú távon életet lehelne a város turizmusába.
Ezért lenne jövedelmező a Pécsi Akvapark
Más városokban már rég megvalósultak hasonló projektek, és sikerrel működnek. Pécs viszont továbbra is csak terveket, ígéreteket kap. A helyiek türelme pedig fogy: évről évre halljuk, hogy „most már tényleg elindul valami”, aztán mégsem történik semmi.
Turisztikai szempontból egy modern, egész évben használható akvapark sokat adna a városnak. Pécs is megérdemelné, hogy végre ne csak a kulturális múltjáról legyen híres, hanem arról is, hogy képes megvalósítani, amit évtizedek óta ígér. Addig pedig marad az a keserű gondolat: talán az unokáim sem érik meg, hogy valóban elkészüljön.
