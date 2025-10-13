Unokáink sem érik meg? A Pécsi Akvapark örök ígéret marad?

Pedig egy korszerű, egész évben nyitva tartó akvapark igazi fordulópont lehetne Pécs életében. Nemcsak a városlakók örömére, hanem turisztikai és gazdasági szempontból is. Egy élményfürdő éppen ezt adhatná: kikapcsolódást, mozgást, közösségi teret a családoknak, fiataloknak, időseknek egyaránt. Az sem mellékes, hogy egy ilyen beruházás munkahelyeket teremtene, fellendítené a vendéglátást, és hosszú távon életet lehelne a város turizmusába.

Akvaparkot szeretnének a pécsiek is. Fotó: Mirkó István

Ezért lenne jövedelmező a Pécsi Akvapark

Más városokban már rég megvalósultak hasonló projektek, és sikerrel működnek. Pécs viszont továbbra is csak terveket, ígéreteket kap. A helyiek türelme pedig fogy: évről évre halljuk, hogy „most már tényleg elindul valami”, aztán mégsem történik semmi.

Turisztikai szempontból egy modern, egész évben használható akvapark sokat adna a városnak. Pécs is megérdemelné, hogy végre ne csak a kulturális múltjáról legyen híres, hanem arról is, hogy képes megvalósítani, amit évtizedek óta ígér. Addig pedig marad az a keserű gondolat: talán az unokáim sem érik meg, hogy valóban elkészüljön.

