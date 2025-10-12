október 12., vasárnap

Miksa névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

48 perce

Áll a bál a Halloween miatt? Ezt a levelet mindenkinek el kellene olvasnia!

Címkék#emlék#Halloween#hagyomány#ünnep

Ahogy közeledik november eleje, a boltokban egyre több narancs-fekete díszt látok, töklámpásokat, csillogó műanyag pókokat, rémisztő álarcokat. A gyerekek izgatottan készülnek Halloweenre, én pedig egy pillanatra mindig megállok és elgondolkodom. Miért tűnik el lassan az a csendes, bensőséges ünnep, amit mi, magyarok mindenszentekkor és halottak napján tartunk? Olvasói levelet közlünk.

Tóth Viktória

Számomra november első napjai mindig a visszatekintésről, az emlékezésről szólnak. Gyertyát gyújtok a nagyszüleim sírján, sétálok a temetőben, ahol a friss virágok illata és a mécsesek lángja egyszerre nyugtatja és tölti el az embert. Ilyenkor megáll az idő. Eszembe jutnak a történetek, amiket meséltek, a nevetések, a szigorú, mégis szeretetteljes pillanatok. Ez nem félelem vagy borzongás, hanem szeretet és tisztelet. Ezzel szemben a Halloween, bármennyire is vidám és játékos, számomra mindig üresnek tűnt. 

Halloweeni töklámpás
Halloweeni töklámpás. Fotó: Bujdos Tibor

A Halloween nem bűn, de ne felejtsünk el emlékezni

Cukorkák, maszkok, riogatás, jó szórakozás a gyerekeknek, de elveszi azt a mélységet, amit az őseink hagytak ránk. Nem arról van szó, hogy elutasítanám a változást, vagy a világ más kultúráit, egyszerűen azt szeretném, ha emlékeznénk arra, miért is gyújtunk mécsest a sírokon. Mert vannak, voltak, akiket szeretünk és soha sem felejtünk.

Évről évre látom, hogy egyre többen hagyják figyelmen kívül a saját hagyományaikat, cserébe a világ egyre hangosabb, egyre gyorsabb ütemben fejlődik, változik. Pedig a mindenszentek és a halottak napja nemcsak rituálé, hanem lelki feltöltődés is. A mécses lángja, a csendes imák és a visszaemlékezés mind olyan pillanatok, amelyekből erőt meríthetünk a mindennapokra.

Kérem, ne hagyjuk, hogy a Halloween teljesen átvegye az emlékezés helyét. Tartsuk meg a saját hagyományainkat, őrizzük meg az emlékezés kultúráját, és tanítsuk meg a gyermekeinknek is, hogy az emlékek ápolása ugyanolyan ünnep, mint a játék és a móka.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu