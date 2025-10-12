Áll a bál a Halloween miatt? Ezt a levelet mindenkinek el kellene olvasnia!

Számomra november első napjai mindig a visszatekintésről, az emlékezésről szólnak. Gyertyát gyújtok a nagyszüleim sírján, sétálok a temetőben, ahol a friss virágok illata és a mécsesek lángja egyszerre nyugtatja és tölti el az embert. Ilyenkor megáll az idő. Eszembe jutnak a történetek, amiket meséltek, a nevetések, a szigorú, mégis szeretetteljes pillanatok. Ez nem félelem vagy borzongás, hanem szeretet és tisztelet. Ezzel szemben a Halloween, bármennyire is vidám és játékos, számomra mindig üresnek tűnt.

Halloweeni töklámpás. Fotó: Bujdos Tibor

A Halloween nem bűn, de ne felejtsünk el emlékezni

Cukorkák, maszkok, riogatás, jó szórakozás a gyerekeknek, de elveszi azt a mélységet, amit az őseink hagytak ránk. Nem arról van szó, hogy elutasítanám a változást, vagy a világ más kultúráit, egyszerűen azt szeretném, ha emlékeznénk arra, miért is gyújtunk mécsest a sírokon. Mert vannak, voltak, akiket szeretünk és soha sem felejtünk.

Évről évre látom, hogy egyre többen hagyják figyelmen kívül a saját hagyományaikat, cserébe a világ egyre hangosabb, egyre gyorsabb ütemben fejlődik, változik. Pedig a mindenszentek és a halottak napja nemcsak rituálé, hanem lelki feltöltődés is. A mécses lángja, a csendes imák és a visszaemlékezés mind olyan pillanatok, amelyekből erőt meríthetünk a mindennapokra.

Kérem, ne hagyjuk, hogy a Halloween teljesen átvegye az emlékezés helyét. Tartsuk meg a saját hagyományainkat, őrizzük meg az emlékezés kultúráját, és tanítsuk meg a gyermekeinknek is, hogy az emlékek ápolása ugyanolyan ünnep, mint a játék és a móka.

