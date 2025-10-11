Fedett jégcsarnok Pécsen: vágyálom vagy megvalósítható jövő?

A város lakói és a sportkedvelők évek óta hiányolják a korszerű, egész évben használható létesítményt. Bár a pécsi jégpálya befedéséről már számtalanszor esett szó, a megvalósítás eddig mindig a forráshiányon bukott el. Pedig jogos igény lenne egy modern jégcsarnok létesítésére.

A Pécsi Műjégpálya: nagy igény lenne egy fedett jégcsarnokra. Fotó: Löffler Péter

Miközben az ország más részein sorra épülnek az új, korszerű sportlétesítmények, Pécsen a korcsolyázás és a jégsportok továbbra is időjárásfüggők maradnak. A Pécsi Műjégpálya télen gyakran a fagyos szeleknek és esőnek van kitéve, ami nemcsak a sportolók, hanem a családos látogatók kedvét is elveszi. Egy fedett jégcsarnok nemcsak a korcsolyázni vágyók komfortját növelné, hanem lehetőséget adna a jégkorong, a műkorcsolya és az utánpótlás-sport fejlődésére is.

Van, ahol létesült impozáns jégcsarnok

Jó példa erre Székesfehérvár, ahol 2024 telén adták át a MET Arénát – hazánk jelenleg legmodernebb és legfenntarthatóbb fedett jégcsarnokát. A multifunkcionális létesítmény nemcsak sporteseményeknek, hanem koncerteknek, kulturális rendezvényeknek is helyet adhat. Ez jól mutatja, hogy a jégcsarnok ma már nem luxus, hanem egy élhető, pezsgő város alapvető infrastrukturális eleme.

A székesfehérvári jégcsarnok, a MET Aréna. Fotó: Árvai Károly

Pécs adottságai, kulturális élete és sporthagyományai alapján bőven megérdemelne egy ilyen fejlesztést. A kérdés már nem az, hogy szükség van-e rá, hanem az, mikor és hogyan sikerül végre megvalósítani.

