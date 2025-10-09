október 9., csütörtök

Dénes névnap

11°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélem-én

28 perce

Nem fogod elhinni, mi terem a baranyai dombok között! Az egészségünket is védi

Címkék#Ujházi Tamás#Szigetvár#természet#gyümölcs#kivi

A baranyai dombok között talált otthonra, olyannyira, hogy még az ikonikus magyar ital is készül belőle. A kivi meghódítja a vármegyét?

Bóka Máté Ciprián
Nem fogod elhinni, mi terem a baranyai dombok között! Az egészségünket is védi

Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

A kivi nem őshonos növény. Távoli éghajlatról, Ázsiából származik, mégis úgy tűnik, megtalálta a helyét a magyar tájak között is – például Szigetváron, ahol Ujházi Tamás kitartó munkával igazi sikertörténetet írt. A történet túlmutat egy különleges gyümölcsön: arról szól, hogy miként változik a természet körülöttünk, és mi hogyan változunk vele együtt.

Ujházi tamás kivisgazda termeli a kivit
A kivi új otthonra lelt Baranya vármegyében
Fotó: Löffler Péter

A klímaváltozás, a globális kereskedelem és az emberi mobilitás miatt egyre több új faj jelenik meg körülöttünk. Kérdés, képesek leszünk-e felismerni előre, melyik hoz gazdagságot, és melyik rombol? A természet dinamikus rendszer: mindig mozgásban van, és néha mi, emberek is csak utólag értjük meg, hogy egy új jövevény barát vagy ellenség.

A kivi egzotikus, de szívünknek kedves

De mit jelent az, hogy egy növény „jó” vagy „rossz” betelepülő? Van, ami hódít, és van, ami beilleszkedik. A bálványfa például agresszív terjeszkedésével kiszorítja az őshonos növényeket, míg a kivi csendben, alkalmazkodva növekszik – egyelőre úgy tűnik, hogy nem árt, hanem ad. Hasznot, ízt, értéket. Még pálinkát is. Ez utóbbi pedig a magyar szíveknek nagyon kedves. 

A kivi példája azt üzeni, hogy a változás nem mindig fenyegetés. Lehetőség is lehet – ha ésszel, felelősséggel, nyitottsággal közelítünk hozzá. Talán nem minden idegen növény ellenség, és nem minden őshonos érték múlhatatlan. A természet, mint mi magunk, képes tanulni, alkalmazkodni, új egyensúlyt találni. És ha ez az egyensúly Baranya vármegyében egy édes, zöld gyümölcs formájában születik meg, talán nem is állunk rosszul.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu