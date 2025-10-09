1 órája
Nem fogod elhinni, mi terem a baranyai dombok között! Az egészségünket is védi
A baranyai dombok között talált otthonra, olyannyira, hogy még az ikonikus magyar ital is készül belőle. A kivi meghódítja a vármegyét?
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
A kivi nem őshonos növény. Távoli éghajlatról, Ázsiából származik, mégis úgy tűnik, megtalálta a helyét a magyar tájak között is – például Szigetváron, ahol Ujházi Tamás kitartó munkával igazi sikertörténetet írt. A történet túlmutat egy különleges gyümölcsön: arról szól, hogy miként változik a természet körülöttünk, és mi hogyan változunk vele együtt.
A klímaváltozás, a globális kereskedelem és az emberi mobilitás miatt egyre több új faj jelenik meg körülöttünk. Kérdés, képesek leszünk-e felismerni előre, melyik hoz gazdagságot, és melyik rombol? A természet dinamikus rendszer: mindig mozgásban van, és néha mi, emberek is csak utólag értjük meg, hogy egy új jövevény barát vagy ellenség.
A kivi egzotikus, de szívünknek kedves
De mit jelent az, hogy egy növény „jó” vagy „rossz” betelepülő? Van, ami hódít, és van, ami beilleszkedik. A bálványfa például agresszív terjeszkedésével kiszorítja az őshonos növényeket, míg a kivi csendben, alkalmazkodva növekszik – egyelőre úgy tűnik, hogy nem árt, hanem ad. Hasznot, ízt, értéket. Még pálinkát is. Ez utóbbi pedig a magyar szíveknek nagyon kedves.
A kivi példája azt üzeni, hogy a változás nem mindig fenyegetés. Lehetőség is lehet – ha ésszel, felelősséggel, nyitottsággal közelítünk hozzá. Talán nem minden idegen növény ellenség, és nem minden őshonos érték múlhatatlan. A természet, mint mi magunk, képes tanulni, alkalmazkodni, új egyensúlyt találni. És ha ez az egyensúly Baranya vármegyében egy édes, zöld gyümölcs formájában születik meg, talán nem is állunk rosszul.