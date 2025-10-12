október 12., vasárnap

Baranya új arca: fügék, gránátalmák és kivi a magyar kertekben

Érdekes jelenség, hogy a kivi ennyire jól érzi magát Baranyában. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozás és az enyhébb telek hatására egyre inkább teret nyernek a mediterrán és szubtrópusi gyümölcsök.

Tóth Viktória

Néhány évtizede még aligha gondolta volna bárki is, hogy ez a távol-keleti eredetű, melegkedvelő növény egyszer meghonosodik a Mecsek alján vagy a Villányi-hegység lankáin. A hosszan tartó, meleg nyarak és a mérsékeltebb fagyok kedveznek a kivi mellett a fügének, a gránátalmának, de már egyre több helyen próbálkoznak olajfával, citrommal vagy akár naranccsal is.

Közben a hagyományos gyümölcsfajták – mint a barack, az alma vagy a körte – évről évre nehezebben boldogulnak. A tavaszi fagyok, a kiszámíthatatlan csapadékeloszlás és a forró, aszályos nyarak mind megviselik ezeket a növényeket. Sok gazda panaszkodik arra, hogy a termés mennyisége és minősége is romlik, és egyre többször kell új módszereket keresniük a megmaradásért.

Füge és kivi az alma és körte helyett?

A déli gyümölcsök megjelenése nemcsak agrárszakmai, hanem tájképi szempontból is érdekes folyamat. A baranyai kertekben már nem ritka látvány a fügével megrakott ág, a szőlőtőkék között pedig olykor kivi fut a támrendszerre. Ez a változás egyszerre izgalmas és elgondolkodtató. Egyfelől új lehetőségeket teremt a helyi termelőknek, másfelől jól mutatja, mennyire gyorsan alakul át környezetünk.

Ha a trend folytatódik, a jövőben a hazai gyümölcstermesztés szerkezete is teljesen átalakulhat. Baranya klímája lassan a mediterrán vidékekéhez válik hasonlóvá, ami akár új mezőgazdasági irányokat is megnyithat. Az viszont kérdés, hogy a változás hosszú távon mennyire fenntartható. Egy biztos: a kivi és társai maradásra rendezkedtek be Baranyában, és ezzel új korszak kezdődhet a helyi gyümölcstermesztés történetében.

