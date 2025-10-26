október 26., vasárnap

Haladárok

Máris bedugult a mohácsi Duna-híd

Címkék#hálózat#Duna-híd#kormány#autópálya

Amikor a haladók nem akarnak haladni. A mohácsi Duna-híd és a politikai önsorsrontás példája.

Bóka Máté Ciprián

Van valami különös a magyar közéletben: azok, akik magukat a „haladás” bajnokainak nevezik, újra és újra elbuknak, amikor valódi, kézzelfogható fejlődésről van szó. Mert amint a haladás egy jobboldali kormány nevéhez kötődik, hirtelen minden híd felesleges, minden út drága, minden építkezés gyanús lesz. A mohácsi Duna-híd körüli vita ennek tükre.

A baloldal már hergeli a népet a mohácsi Duna-híd beruházása ellen
A mohácsi Duna-híd nem önmagában áll majd
Fotó: Duna Group (látványterv)
 

Miből áll még a mohácsi Duna-híd?

A sajtóban hetek óta keringenek a címek: „százmilliárdok a semmibe”, „naponta csak hatszáz autó a hídon”. Aki azonban a számok mögé néz, látja: ezek az érvek tízéves, elavult adatokon alapulnak, sőt, sokszor tudatos félreértésekre épülnek. A 306 milliárd forint nem a híd ára, hanem egy teljes, új közlekedési hálózaté – rávezető utakkal, csomópontokkal, határkapcsolatokkal. Aki ezt nem érti, vagy nem akarja érteni, az nem vitatkozik, hanem hangulatot kelt.

A mohácsi híd ugyanis nem önmagában áll. A szerbiai „Vajdaság mosolya” gyorsforgalmi út és az M6-os autópálya között teremt kapcsolatot, átterelve a Balkán és Nyugat-Európa közti teherforgalom jelentős részét. Vagyis ez a híd nemcsak Mohácsot köti össze Újmoháccsal. Aki ezt nem látja be, az nem a számokat vitatja, hanem a valóságot.

A híd csak ürügy. 

A valódi tét az, hogy el lehessen hitetni: ami a jobboldali kormány alatt épül, az biztosan felesleges, vagy épp gyanús. Ha tehetnék, leállítanák a beruházást, majd addig hangolnák a közvéleményt, amíg a hidat tető alá hozó képviselőket is megbuktatnák szívük szerint. Mindezzel azonban valójában a saját régiójuk, saját gazdaságuk, sőt a saját gyerekeik jövője ellen dolgoznak.

Ez az önsorsrontás lényege, de ez nem más, mint önnön frusztrációjuk ventilálása. A „haladók” most nem akarnak haladni. Mert ez a híd nem az ő kormányuk, nem az ő sikerük. De a mohácsi Duna-híd nem pártérdek, hanem nemzeti érdek.

 

 

