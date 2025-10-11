október 11., szombat

Brigitta névnap

18°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélem-én

47 perce

Gyilkos kór terjed Baranyában is – a megelőzés lehet a kulcs (VIDEÓ)

Címkék#kór#szőlősgazda#filoxéra járvány#jegyzet

Sokáig reménykedtek a gazdák, mostanra azonban szinte elkerülhetetlenné vált a pusztítás. A pusztítás, ami aranyszínű sárgaság néven szivárgott be a hazai szőlőkultúrába, és fokozatosan terjedve végzi alantas munkáját.

Kaszás Endre

Már 17 vármegyében van jelen itthon a pusztítás, az aranyszínű sárgaság, ami ellen igazán hatásos gyógymód nincs. A jelenlegi ismeretek szerint csak az segíthet, ha minden szőlősgazda idejében észbe kap, és a megelőzésre koncentrál.

Aranyszínben fenyeget a pusztítás a szőlőültetvényeken
Aranyszínben fenyeget a pusztítás a szőlőültetvényeken
Fotó: MW / Forrás:  MW

Az új generációs szőlővészt találó tömörséggel csak gyilkosnak nevezik a szőlősgazdák. Az amerikai szőlőkabóca terjesztette kórság - minden korábbi reménnyel ellentétben  – alattomosan és megállíthatatlanul terjed, pusztítására mi sem jellemzőbb, mint hogy egész szőlőbirtokokat semmisített meg a fertőzés.

A veszély kapcsán éberségüket a baranyai szőlősgazdák sem veszíthetik el, hiszen a jelentések szerint a betegség vármegyénkben is fölütötte a fejét. Reménykedésre ad ugyanakkor okot nemcsak a gazdák fegyelmezettsége, hanem az is, hogy az agrárkormányzat összehangolt és átfogó védekezési programot indított, aminek többek között a légi permetezés is fontos része.

A pusztítás nagyságrendjét több neves hazai borász is a filoxéra járványéhoz hasonlította 

Az aranyszínben támadó pusztítás nagyságrendjét több neves hazai borász is a filoxéra járványéhoz hasonlította. Ahhoz a vészhez, ami az 1900-as évek elején gyakorlatilag letarolta az európai szőlészet-borászat színe javát.

Hogy miben lehet bízni? Talán leginkább abban, hogy – miként a filoxéra legyőzése érdekében – most is megmozdul nem csak a hazai, de az európai, sőt a világ népes szőlésztársadalma. A filoxéra járvány visszaszorításában komoly innovációkkal vették ki a részüket a magyar gazdák és biológusok is. Akik összefogást emlegetnek, valami hasonló eredményben reménykedhetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu