Gyilkos kór terjed Baranyában is – a megelőzés lehet a kulcs (VIDEÓ)

Már 17 vármegyében van jelen itthon a pusztítás, az aranyszínű sárgaság, ami ellen igazán hatásos gyógymód nincs. A jelenlegi ismeretek szerint csak az segíthet, ha minden szőlősgazda idejében észbe kap, és a megelőzésre koncentrál.

Aranyszínben fenyeget a pusztítás a szőlőültetvényeken

Fotó: MW / Forrás: MW

Az új generációs szőlővészt találó tömörséggel csak gyilkosnak nevezik a szőlősgazdák. Az amerikai szőlőkabóca terjesztette kórság - minden korábbi reménnyel ellentétben – alattomosan és megállíthatatlanul terjed, pusztítására mi sem jellemzőbb, mint hogy egész szőlőbirtokokat semmisített meg a fertőzés.

A veszély kapcsán éberségüket a baranyai szőlősgazdák sem veszíthetik el, hiszen a jelentések szerint a betegség vármegyénkben is fölütötte a fejét. Reménykedésre ad ugyanakkor okot nemcsak a gazdák fegyelmezettsége, hanem az is, hogy az agrárkormányzat összehangolt és átfogó védekezési programot indított, aminek többek között a légi permetezés is fontos része.