47 perce
Gyilkos kór terjed Baranyában is – a megelőzés lehet a kulcs (VIDEÓ)
Sokáig reménykedtek a gazdák, mostanra azonban szinte elkerülhetetlenné vált a pusztítás. A pusztítás, ami aranyszínű sárgaság néven szivárgott be a hazai szőlőkultúrába, és fokozatosan terjedve végzi alantas munkáját.
Már 17 vármegyében van jelen itthon a pusztítás, az aranyszínű sárgaság, ami ellen igazán hatásos gyógymód nincs. A jelenlegi ismeretek szerint csak az segíthet, ha minden szőlősgazda idejében észbe kap, és a megelőzésre koncentrál.
Az új generációs szőlővészt találó tömörséggel csak gyilkosnak nevezik a szőlősgazdák. Az amerikai szőlőkabóca terjesztette kórság - minden korábbi reménnyel ellentétben – alattomosan és megállíthatatlanul terjed, pusztítására mi sem jellemzőbb, mint hogy egész szőlőbirtokokat semmisített meg a fertőzés.
A veszély kapcsán éberségüket a baranyai szőlősgazdák sem veszíthetik el, hiszen a jelentések szerint a betegség vármegyénkben is fölütötte a fejét. Reménykedésre ad ugyanakkor okot nemcsak a gazdák fegyelmezettsége, hanem az is, hogy az agrárkormányzat összehangolt és átfogó védekezési programot indított, aminek többek között a légi permetezés is fontos része.
Komoly a gond? A kormány is segítséget nyújt az aranyszínű sárgaság ellen! – VIDEÓ
A pusztítás nagyságrendjét több neves hazai borász is a filoxéra járványéhoz hasonlította
Az aranyszínben támadó pusztítás nagyságrendjét több neves hazai borász is a filoxéra járványéhoz hasonlította. Ahhoz a vészhez, ami az 1900-as évek elején gyakorlatilag letarolta az európai szőlészet-borászat színe javát.
Hogy miben lehet bízni? Talán leginkább abban, hogy – miként a filoxéra legyőzése érdekében – most is megmozdul nem csak a hazai, de az európai, sőt a világ népes szőlésztársadalma. A filoxéra járvány visszaszorításában komoly innovációkkal vették ki a részüket a magyar gazdák és biológusok is. Akik összefogást emlegetnek, valami hasonló eredményben reménykedhetnek.