Shinkansen, a japán gyorsvonat Baranyában?

272 milliárdból újulhat meg a pécsi vasútvonal. Egy ekkora beruházás papíron lenyűgöző, de szinte garantált, hogy senki sem annak látja, ami. A baloldali sajtóban az ilyen fejlesztések szinte sosem jelennek meg a maguk értékén. Ha valami épül, az „pazarlás”, ha korszerűsítés zajlik, az „lopásgyanús”, ha késik, az máris „botrány”. A hibákból, csúszásokból rögtön óriási skandalum lesz, a legkisebb zökkenő is szenzáció. De ha valami elkészül, ha javul, arról már alig esik szó. Így járt a mohácsi Duna-híd is, amit rögtön megtaláltak a haladárok. És persze ha vasútfejlesztés, akkor jön a kedvenc példa: bezzeg Japánban a Shinkansen! Ott 320 km/órával megy a japán gyorsvonat, percre pontos, nem rohad a sín, nem késik a mozdony!

Shinkansen, a japán gyorsvonat egy kultúra ikonja

Igen, csak Japánban az egész társadalom másképp működik. Ott nemcsak a vonat más, a munkakultúra kőkemény, a fegyelem vasból van, az élet a munkának van alárendelve. Tegyük a szívünkre a kezünket: mi magyarok tényleg így szeretnénk élni? Tényleg robotolnánk 14, akár 16 órát naponta? És bent is aludnánk a munkahelyünkön kihagyva akár a kedven BL-meccsünket? Tényleg egy olyan világot akarunk, ahol a vonat ugyan másodpercre pontos, de az ember élete szétesik a túlterheltségtől?

Mi nem ilyenek vagyunk. Mi lazábbak, kicsit mediterránabbak. Nálunk az élet nem áll meg, ha valami késik. Mi is késünk a munkából, képesek vagyunk rendszeresen öt perccel később indulni is, holott tudjuk, pont ennyi hiányozna ahhoz, hogy odaérjünk egy-egy találkozóra.

Brutális visszaesés a Shinkansennél

Amúgy érdekesség, hogy Japánban is gondolkoznak a fenntartásának szükségességén, miután gyorsvonatot üzemeltető Középjapán Vasúttársaság bevétele 73 százalékkal esett vissza 2019 azonos időszakához képest.