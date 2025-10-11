Új korszak a szívgyógyászatban: Pécsen épül a jövő szívcentruma

A szív- és érrendszeri betegségek ma Magyarországon a vezető halálokok közé tartoznak, évente tízezrek életét követelik. Statisztikák szerint minden második magyar valamilyen formában érintett: magas vérnyomás, szívritmuszavar, koszorúér-betegség, vagy épp a mozgáshiány és stressz következményei révén. Baranyában sem más a helyzet, a pécsi klinika jelenlegi szívcentruma, szívgyógyászata nap mint nap teltházzal működik.

Az új szívcentrumban a várólista is rövidebb lehet

Fotó: MW

Egy modern szívgyógyászati centrum nemcsak a legsúlyosabb esetek ellátására ad jobb lehetőséget, hanem a megelőzés és a korai diagnózis terén is új távlatokat nyit. A szívbetegségek ugyanis nem egyik napról a másikra alakulnak ki, a testünk jóval előbb figyelmeztet, csak épp sokan nem hallgatunk rá. Egy fáradékonyság, egy furcsa mellkasi nyomás, egy kis légszomj – gyakran legyintünk rájuk. Pedig ha időben orvoshoz fordulunk, a legtöbb szívprobléma kezelhető, sőt megelőzhető.

Ebben segíthet az új szívcentrum

Pécs új központja abban segíthet, hogy a betegek korszerűbb diagnosztikai és beavatkozási lehetőségekhez jussanak, rövidebb várakozási idővel, biztonságosabb körülmények között. Ez nem csupán egy új épület vagy modern műszerek beszerzését jelenti – ez az egész régió szívbetegeinek biztonságát, esélyeit és életminőségét javíthatja. De ez a fejlesztés akkor válik valóban közös sikerünkké, ha mi magunk is felelősen állunk hozzá. Érdemes évente elmenni egy alapvizsgálatra, ellenőrizni a vérnyomást, a koleszterint, a vércukrot, és ha kell, életmódot váltani. Pécs most új esélyt kap, s csak rajtunk múlik, hogy élünk-e vele.