A bolt előtt isszák az alkoholt – panaszkodik olvasónk

Pados leülő helyeket alakítottak ki nemrégiben Pécsen, a Melinda utcai élelmiszerbolt mellett található dohánybolt előtt – kezdi levélírónk.

Szerintem már le is lehetne bontani őket! Az ötlet jó volt, de biztos vagyok benne, hogy nem arra a célra tervezték, amire most használják. Ezt a filagóriás részt ugyanis a hajléktalanok vették birtokba, egész nap ott ülnek és italoznak. A terület úgy működik, mint egy kocsma. Megveszik a dohányboltban az alkoholt, majd kiülnek, hogy ott fogyasszák el. Persze, árnyék van itt és kényelmes ülőhelyek, de ez a terület akkor sem erre való.

Nagyon sok városban, így Pécsen is tilos a közterületeken szeszes italt fogyasztani, ráadásul ha jól tudom, az üzletek környékén is tiltják mind az alkoholfogyasztást, mind a dohányzást. Ha minden igaz, ezeknek a rendeleteknek a betartását a közterület-felügyelet rendszeresen ellenőrzi is. Jó lenne, ha ide is eljönnének, mert valóban rossz a helyzet. A gyerekeket egyedül egyáltalán nem merem arra a környékre engedni, de bevallom, én sem szívesen megyek arrafelé. Remélem, mihamarabb sikerül megoldást találni a helyzetre.

Név és cím a szerkesztőségben