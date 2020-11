A bolti eladó nem játszhat csendőrt – véli olvasónk

Egy szigetvári hipermarketnek rendszeres vásárlója vagyok – kezdi levélírónk.

Nemrég szem- és fültanúja voltam a következő esetnek: egy férfi nem viselt maszkot, a pénztáros hölgy pedig tette a dolgát. Udvariasan megkérte, hogy tegye fel az arcát eltakaró védőeszközt. Az információs pultnál lévő hölgy is csatlakozott a kéréshez – kedvesek, udvariasak voltak. A férfi azonban, ahelyett, hogy eleget tett volna a felszólításnak, minősíthetetlen hangnemben reagált, megalázó jelzőkkel illetve a két dolgozót. Nem volt mit tenni, jelezték a biztonsági őrnek a problémát, aki odajött, és szinte könyörögve kérte a szabálytalankodót, hogy húzza fel a maszkot. Elmondta, hogy ha nem tesz eleget a kérésnek, akár be is zárathatja a hatóság az üzletet, és akkor nagyon sok ember fogja elveszíteni a munkáját.

Elkeserített az eset, hiszen nem jó azt látni, hogy becsületesen dolgozó emberek ilyen helyzetbe kényszerülnek, hogy egy őket szidalmazó embert próbáljanak valahogy jobb belátásra bírni. Mint megtudtam, a biztonsági őrnek csak az a feladata, hogy ne engedjen be senkit maszk nélkül. Ha azt valaki utána leveszi, a bolton belül már az eladó személyzetnek kell figyelmeztetnie a vevőket a szabályok betartására. Elképesztő volt azt látni, hogy a vírus kapcsán milyen atrocitásoknak vannak kitéve a kereskedelemben dolgozók. Szerintem vagy a biztonsági őröket kellene felruházni olyan jogosultsággal, amely lehetővé teszi, hogy valamilyen szankciót alkalmazzanak, vagy ha ez nagyon abszurd ötlet, akkor legyen az az előírás, hogy azonnal rendőrt kell hívni, ha valaki nem hajlandó a maszk viselésére. Egy bolti eladótól nem várható el, hogy a csendőr szerepébe bújjon.

