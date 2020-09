A bulizás, az utazás felelőtlenség – írja olvasónk

Tavasszal, a járvány kezdetekor a magyar emberek fegyelmezettsége és védekezése példamutató volt, és ennek meg is lett az eredménye.

Most azonban, amikor sokkal súlyosabb a helyzet, a másik véglet tapasztalható. Döbbenetes és aggasztó egyes emberek felelőtlen viselkedése, pedig most lenne igazán szükség a védekezésre. Az is érthetetlen, hogy miért nem lehet néhány hónapot bulizás és utazgatás nélkül kibírni. Ismételt összefogással és fegyelemmel elkerülhető lenne a katasztrófahelyzet és az egészségügyi ellátórendszer esetleges túlterhelése. Talán még nem késő megakadályozni, hogy a halálozások száma is meredeken megemelkedjen.

