A buszon is fontos lenne a maszk – írja olvasónk

Olvastam a cikket, mely megerősíti az általam eddig is tudottakat, miszerint kötelező a szájmaszk viselése a nyilvános helyeken – így minden boltban, minden tömegközlekedési eszközön. Rendszeresen járok Pécsett helyi járattal és azt látom, hogy napról napra egyre többen vannak, akik semmivel nem takarják el az arcukat.

A DN sms rovatában is szóvá tette valaki – a megfogalmazásból kiderül, hogy egy idősebb olvasó – , hogy jellemzően a fiatalabbak feledkeznek el a szabályról. Megszámoltam: tegnap nyolc ember szállt fel maszk nélkül az egyik megállóban. A biztonságos távolságot a buszon sokszor lehetetlen tartani, ezért lenne nagyon fontos szerintem, ha mindenki elfedné az orrát és a száját. Sőt, én még a kesztyűt is kötelezővé tenném a tömegközlekedésben.

Sokan úgy vélekednek, hogy nem szabadna felengedni a járműre azokat, akiknek az arca fedetlen. Én nem gondolom azt, hogy a buszsofőröknek lenne a feladata a szabályok betartatása. Az ő dolguk elsősorban a vezetés, és az utasok biztonságos célba juttatása. Éppen elég ezt is hibátlanul teljesíteni, nem várható el tőlük, hogy minden egyes maszk nélküli felszállóval konfliktusba keveredjenek. Viszont ha sokkal több lenne az ellenőr, akik szigorúan büntetnének is, akkor szerintem a fiatalok is komolyabban vennék az előírást és mi, idősebbek is nagyobb biztonságban éreznénk magunkat. Mert a járvány, bár lecsengőben van, de a szakemberek is azt mondják, hogy még nem lehet fellélegezni, továbbra is elővigyázatosnak kell lenni.

A másik fontos kérdés a maszkok megfelelő módon való alkalmazása: mert ha az ember orra fedetlen, és csak a száját takarja a védőeszköz, az semmit nem ér, olyan, mintha nem viselne az illető semmit se. Elvileg a fel- és levételekor szappannal kellene alaposan kezet mosni – amikor a bevásárlóközpontban azt látni, hogy valaki az üzletből kijőve leveszi a maszkját, majd a másikba való betérés előtt újra felteszi, az szintén olyan szerintem, mintha semmit nem viselne, tehát értelmetlen. D. M.