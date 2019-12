A fenyőfának a kuka mellett a helye – írja olvasónk

December 24-én a kora délutáni órákban a korábban karácsonyfaárusoknak helyet adó területek mind kiürültek – mikor az egyik ilyen árusítóhely mellett haladtam el, épp láttam, amint pakolják fel a megmaradt fenyőfákat.

Nem volt túl sok eladatlan, de mégis…. Gondolom, ezekből – miután nem találtak gazdára – tüzelő lesz. Ahogy azokból a fenyőfákból is, amelyek most még a lakásainkat díszítik. Gondolom, idén se lesz másként – amint vége az ünnepeknek, már másnap a megunt karácsonyfák tömegesen kerülnek ki az utcára. Meg se várva a vízkeresztet. Jobb esetben elviszik a kukákig – mert sajnos láttam már arra is példát, hogy a sokadik emeletről a játszótér felé vezető sétányra dobott fához napokig nem nyúlt hozzá senki. Végül a közös képviselő vette a fáradságot, és elvonszolta a kukáig, hogy aztán onnan a városüzemeltetés elszállítsa a megfelelő helyre.

A másik véglet, amikor nem a kuka mellé, hanem a kukába teszik a fenyőfát. Mert sajnos ez is előfordul minden évben. Aminek az a következménye, hogy a gyűjtőedény idő előtt megtelik, ezáltal a szemeteszsákok kerülnek a kuka mellé. Aztán jönnek a kóbor kutyák, vagy a macskák, és szétszedik a zsákokat, élelem után kutatva. Egy kisebb szél kell csupán, és máris szemétben úszik az egész környék. Pedig annyira egyértelmű a felhívás minden évben: díszektől, szaloncukorpapírtól mentes fenyőfákat helyezzünk a kuka mellé! Megkönnyítve ezzel a szolgáltató munkáját, egyben védve környezetünk tisztaságát. Jó lenne, ha idén mindenki eleget tenne a kérésnek!

Egy kertvárosi lakó