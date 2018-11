A járdákra is ráférne a felújítás, szögezi le olvasónk

A PMFC pálya felőli oldalon járda sincs a Szántó Kovács utcában, pedig sokan járnak arra.

Uránvárosi vagyok – örömmel vettem tudomásul, hogy először a Hajnóczy, majd a Bihari János utcának álltak neki a munkások, majd nemsokára a Szántó Kovács János utcát zárták le.

Aztán telt-múlt az idő, az előző két utcában félbemaradt a munka, bár addig is csak 3-4 ember dolgozott rajta. A Szántó K. J. utcában kifoltozták a nagyobb hibákat, de az ígéret, hogy teljesen új aszfalt felületet kap az utca, úgy látszik elmarad. Pedig az ide terelt buszjáratok sokasága indokolná, hogy „zökkenőmentes” legyen a közlekedés.

A járda is megérne egy misét ebben az utcában. Rengeteg külföldi egyetemista él itt a Szántó kollégiumban. Gondolom kellemesebb benyomást tenne rájuk a felújított járda is. Arról nem is beszélve, hogy a PMFC pálya felőli oldalon járda sincs. Szomorú és lehangoló látvány, főleg esőben, mikor a sárban csúszkálva az utca északi oldalán lévő buszmegállóból – aki ezt nem vállalja, inkább az úttesten, autókat kerülgetve – jutnak el a Stadion utcába.

Úgy tudom, van Uránvárosnak egy „szószólója”! Arra kérem, soraim olvasása után reflektáljon az utakkal és a járdával kapcsolatos felvetésemre. Mikor lesznek készek, volt-e kötbérkikötés a kivitelezői szerződésben és egyáltalán, kik a kivitelezők? F. P.