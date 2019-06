A játszótér vonzza a problémát – fakadt ki olvasónk

Szeretnék jelezni egy olyan problémát, amely az Uitz Béla 1–3., 5–7. lakótömb mindennapjait megkeseríti.

A két lakótömb közt megtalálható játszótéren sajnálatos módon mindennapos gond az, hogy a hétvégére és napszakra való tekintet nélkül egyes családok birtokukba veszik a játszóteret, ezzel kiszorítva a többi anyukát.

A probléma forrása az, hogy ezekben családokban a szülők a gyermekeiknek korlátot nem szabnak, így ők reggeltől este 9–fél 10-ig olyan hangerővel kiabálnak és trágár kifejezéseket használnak, hogy az a lakóközösséget nemcsak pihenésében, de mindennapi életvitelében is zavarja. Mindemellett a háztömbökből mindennaposak a kikiabálások, felszólítva az anyukákat a gyermekeik megnevelésére, azonban ez mind felesleges próbálkozás.

A megközelítésükre, illetve a személyes felszólításukra esélyt nem látunk, mivel az apukák nem barátkozós típusok és örülünk, ha a boltba menet nem kötnek belénk. A rendőrségnek is már többször jeleztük a problémát, azonban a rendőrautók felbukkanásával szétszéledt a társulat. Mind a négy tömbben vannak olyan emberek, akik hétvégén is dolgoznak, illetve, akik éjszakás műszakokat is vállalnak.

A pihenésük így minimális időre szorul. Érdekes módon más szülők gyermekei kulturáltan tudják használni a játszóteret és fegyelmezni is tudják a gyerekeiket. Kérjük a játszótér megszüntetését, vagy valamilyen megoldást erre a problémára! Amennyiben igényt tartanak rá az illetékesek, rendelkezésünkre áll videó is, amivel bizonyítani tudjuk a leírtak valódiságát.

