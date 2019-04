A konténer sem megoldás – írja olvasónk

Nem hiszem, hogy az lenne a megoldás, hogy konténerekkel rakjuk tele a várost csak azért, mert egyesek képtelenek megérteni, hogy a hulladéknak a kukákban, a lomoknak lomtalanításkor a kukák mellett, az egyebeknek pedig a lerakókban van a helye.

Láthatjuk városszerte, hogy vannak gócpontok, helyszínek, ahonnan hiába is számolják fel időközönként az illegális lerakatokat, idővel újra felgyülemlik a szemétdomb. Vagy nézzük csak meg az erdőket, minden évben elképesztő mennyiségű hulladékot gyűjtenek össze az önkéntes természetkedvelők. Amire egyesek azt mondják, hogy nem megoldás, csak tűzoltás. Lehet, de képzeljük csak el, hogy mi történne, ha ez nem lenne, ha minden szemét ott maradna, ahová azt felelőtlen, a szabályokra és a környezetvédelemre fittyet hányó emberek letették.

Nem a konténer-rengeteg a megoldás. Mert akkor is lennének, akik illegális helyre szállítanák a hulladékot, oda, ahol nekik a legkényelmesebb. Szemléletformálásra van sokkal inkább szükség. Bizakodóak lehetünk, hiszen már a kis óvodásoknak is tartanak környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat, így ha otthon nem is kapnak jó példát, biztos, hogy hallani fognak arról a gyerekeink, hogy a hulladékkal miként kell bánni. És remélhetőleg meg is fogadják a tanácsokat!

L. K.