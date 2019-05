A kötbér csak lehetőség, mégis kérik – húzza alá olvasónk

Mérlegelhetne is a szolgáltató. De nem tette. Kivetették automatikusan a 3 ezer forintot. Mi vajon a szigor célja?

Háromezer forintos csekket kaptam a minap a vízszolgáltatótól – a Tettye Forrásház Zrt. emberei, miután nem voltam otthon, nem tudták leolvasni a lakásomban a vízórát, ezért, a szokásos módon, a csekkhez mellékelt levelük szerint a vonatkozó kormányrendeletre, illetve üzletszabályzatukra hivatkozva számították fel ezt a kötbért.

Mert ezen előírások szerint szerződésszegésnek minősül, hogy nem biztosítottam a lehetőségét annak, hogy a vízórát leolvassák. Bármi közbejöhet az embernek, amiért a megadott időpontban nem tud otthon tartózkodni. Velem is ez történt. Értelmezésem szerint a kötbér kivetésének csak a lehetősége adott. Azaz mérlegelhetne is a szolgáltató. De nem tette. Kivetették automatikusan a 3 ezer forintot.

Ha azonban mindez nem lenne elég, egy 5 ezer forintos csekket is küldtek. Szintén kötbérről van szó, amire szintén kormányrendelet és a cég üzletszabályzata ad lehetőséget. Mert egy másik szerződésszegést is elkövettem. Hangsúlyozom: ezt a kötbért se lett volna kötelező kivetni, mindössze a lehetősége adott. A 5 ezer forintot azért vetették ki, mert a vízdíjszámlát nem fizettem be határidőre, és a felszólításnak se tettem eleget. Utóbbira nem emlékszem, hogy átvettem volna ilyen küldeményt, nem volt energiám, hogy utánajárjak.

Azt elismerem, hogy talán a figyelmetlenségem miatt elkavarodott valahol a csekk és ezért a befizetése is elmarad. A tartozásom amúgy nem horribilis összeg: nagyjából a kötbér négyszerese. Nem hiszem azonban, hogy ez 5 ezer forintos „büntetést” kell, hogy maga után vonjon! Aránytalanul magasnak tartom ezt az összeget! Mi vajon a szigor célja? Hiszen pécsiek vagyunk, a cég is pécsi.

Miért szúrunk ki saját magunkkal? Egyébként nem vagyok notórius nemfizető, csak ez esetben szerencsétlenül alakultak a dolgok. És emiatt összesen 8 ezer forint „büntetést” kell kifizetnem. Ami kéthavi fogyasztásomnak felel meg. Elszomorító!

