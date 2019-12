A nélkülözőkre is gondolni kell – írja olvasónk

Sétálgatok reggel 6-kor a szlovákiai Komáromban – három, négy szociális otthon épülete előtt haladok el – kezdi levélírónk.

Fényfüzér itt és ott, a bent lakók gondolom még alszanak, a folyosókon ég a villany. Lehetne ez a kép pécsi is, ahol születtem hetven éve, és ahol éltem eddig. Elgondolkodom: Vajon milyen lehet egy ilyen szociális otthonban a karácsony, annak, akinek hozzátartozói nincsenek? És milyen lehet azoknak, akik a hidegben az utcán alszanak pénz és jövőkép nélkül, akik már nem tudnak ünnepelni, és talán már nincs is mit.

Ellentétek világa, amiben élünk. Miközben sok helyen karácsonykor az evés és az ivás mértéktelenné válik, vásárlási lázzal vegyítve, nem gondolunk a nélkülözőkre. Pedig ők is itt élnek közöttünk. Gondolni kellene pedig arra is, hogy nem biztos, hogy minket is örökre elér a csillogás és a remény, nem biztos, hogy mindig elégedettek lehetünk majd az új kocsi színével, vagy a jó egészségünkkel. Az élet változó. Ezen változást kell/kellene észrevenni az úton haladás közben. Karácsonykor ugyanúgy, mint a mindennapokban.

R. T. T.