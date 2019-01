A pénztáros „igazoltathat” is? – teszi fel a kérdést olvasónk

Az egyik hipermarketben vásároltam a minap, és meglepő esetnek voltam a szemtanúja – kezdi gondolatait levélírónk.

A sorban előttem egy idősebb úr állt, nem vásárolt sok mindent, de viszonylag nagy értékű termékeket. Jelezte a pénztárosnak, hogy bankkártyával szeretne fizetni. Eddig nem is volt semmi probléma. A kasszánál ülő hölgy rákérdezett, hogy „érintős” -e, mire a válasz az volt, hogy nem. A pénztáros elvette a bankkártyát, ránézett, majd közölte a férfival, hogy ezzel nem tud fizetni, mert nem a vevő nevére szól. Az úr rögtön magyarázta, hogy a felesége neve szerepel rajta, bankszámlájuk közös, de a feleség nevére szóló kártyával rendelkeznek. A pénztáros a magyarázatot nem fogadta el, mondván: a jogszabály szerint csak az fizethet vele, akinek a nevére szól a kártya. A férfi hiába mondta, hogy sehol máshol nem volt még ebből probléma, eddig elfogadták tőle – nem fizethetett, az árut ott kellett hagynia, miután olyan sok készpénz nem volt a tárcájában, hogy ki tudta volna fizetni.

Mindezek után következtem én a sorban: szintén kártyával fizettem, viszont az enyém „érintős” volt. Jóllehet ezen az én nevem szerepelt, tehát nem lehetett volna belekötni, de a pénztáros az én esetemben nem volt arra kíváncsi, kié a kártya. Pedig 5 ezer forint alatti összeget fizettem, amihez a PIN kódot se kellett beütnöm. Azaz bárki fizethetett volna az én kártyámmal, jogosulatlanul is. Mikor kell ellenőriznie a pénztárosnak a bankkártyát, jogosan utasította-e el a férfi vásárlási szándékát, és vajon az én esetemben helyesen járt-e el? Azért is érthetetlen számomra az egész, mert ha a pórul járt úr egy olyan bankkártyával rendelkezett volna, amin férfi név szerepel, akkor fizethetett volna vele. Akkor is, ha nem az övé volt, de ismerte a PIN kódját. Vagy talán a kasszánál személyi igazolványt is elkérhetnek? Mihez van joga a pénztárosnak?Név és cím a szerkesztőségben