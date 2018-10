Egy piacnak a Pécs keleti városrészében élők is örülnének

Kisebb vásárcsarnoknak lenne helye a Budai Vámnál. Igény itt is lenne rá! – veti fel olvasónk.

Örömmel olvastam a hírt, hogy az uránvárosi rendelőintézet is megújul, tovább fejlődik a városrész ezáltal. Mint tudjuk, az ottani piacot is modernizálják, ami szintén örömteli. Az ottélőknek. Mert mindezek a fejlesztések a keleti városrészben lakók életét nem különösebben fogják befolyásolni.

Legfeljebb még jobban fogunk irigykedni. Többen is írták már korábban a Postabontásban, hogy egy piacnak mi is nagyon örülnénk. Rendelőintézetnek is persze, de abban már reménykedni se merünk, hogy egyszer itt valaha ilyen létesítmény épüljön. A piacnak, kisebb vásárcsarnoknak viszont lenne helye a Budai Vámnál. Igény itt is lenne rá! K. L.-né

