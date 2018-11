„A sok csicska mit bámul? Megölöm mindet!” – hangzott a vásárló szájából Pécsen

Egyik olvasónk a minap nem éppen kellemes szituációval találkozott a minap az egyik pécsi bevásárlóközpontban.

A következőknek voltam szemtanúja a minap a Budai Vámnál lévő hipermarketben: mint vásárló, napi szinten megfordulok az üzletben. Hétköznap kora délután volt, elég sokan is voltak. Mivel minden nap bejárok, általában csak apróságokat veszek, és szinte mindig az önkiszolgáló kasszához megyek fizetni.

Ezúttal két, finoman fogalmazva is illuminált állapotban lévő férfi állt az egyik ilyen kasszánál. Elég hangosak voltak, kiabálva káromkodva mutatták, hogy ki is a nagy ember. Visszatérő „lelkek”, máskor is láttam már őket az üzletben, és volt már gond velük korábban is. Természetesen még egy kis alkohol kellett nekik a boldogsághoz – az egyik férfi minősíthetetlen hangnemben üvöltözött már a kasszánál percek óta, mégse került elő egyetlen biztonsági őr sem. Szinte tomboltak, semmi nem volt jó, semmi nem tetszett nekik, az önkiszolgáló kassza nem volt elég gyors, meg különben is: „A sok csicska mit bámul? Megölöm mindet!” – hangzott el egyikük szájából.

A pénztárban dolgozó hölgy próbálta kicsit menteni a helyzetet, kedvesen, de határozottan kérte, hogy legyen szíves ne kiabáljon, nincs rá szükség. (Biztonsági őr még mindig sehol!) Mindez csak olaj volt a tűzre. A férfi kártyával akart fizetni, de mivel már nem volt éppen józan, nem tudta a pin kódját, ezért még hangosabban és ingerültebben üvöltött. Ezúttal a dolgozóval. Idézném, de nem tűr nyomdafestéket, amiket mondott. A hölgy hat kasszára figyelt, és épp egy másiknál segédkezett.

Szólt a férfinak, hogy PIN-kód kell a vásárláshoz, na itt szakadt el cérna. A hölgy arcába üvöltött, szintén nyomdafestéket nem tűrő szavakkal és hangnemben. (Biztonsági őr még mindig sehol, de egy épkézláb férfi se volt a környéken, aki a hölgy segítségére sietett volna.) Kintről is, a boltsor felől is csak bámultak befelé az emberek. A dolgozón látszott, hogy már nem igazán tudja, mit is tehetne, hisz nyilvánvalóan ő volt hátrányban egy esetleges tettlegességig fajuló konfliktusban.

A férfi szájából csak úgy fröcsögött a sok káromkodás, szidalom. Egy vásárló hölgy próbálta menteni a menthetetlent, elkezdett a férfival vitázni. Ekkor érkeztek a biztonságiak. Előtte nem tudni hol voltak, hisz a két ittas férfi kiabálása már a vásárlásuk alatt is messziről hallatszott. Gyanítom befelé jövet sem voltak csendesek, józanok. Miért kell ezeket az embereket beengedni? Ha pedig beengedik, akkor miért nem figyelnek rájuk jobban? Mi minden történhetett volna? A Budai vám amúgy sem éppen egy biztonságos környék… de már az üzleten belül sincs biztonság? Miért fizetik vajon a biztonsági szolgálatot? Csak az áru védelme lenne a feladatuk? Csak arra kell figyelniük, hogy a vevők ne lopjanak? A dolgozó testi épsége már nem olyan fontos? Mindez csak azért merült fel bennem kérdésként, mert csak akkor kerültek elő, amikor a konfliktusba egy vásárló is belekeveredett. Várnánk a magyarázatot!

