Bringásokra is vonatkoznak szabályok – hívja fel a figyelmet olvasónk

Én is kerékpározom. Szeretném felhívni a biciklivel közlekedő társaim figyelmét arra, hogy a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályokat be kell tartani! – olvasható a levélben.

Este nagyon sok világítás nélkül közlekedő bringással, rolleressel is lehet találkozni – ez az egyik nagy probléma. Saját és mások testi épségét kockáztatja az, akinek a kerékpárján, rollerén nincs világítás. Kerékpárúton is kötelező este a világítás!

A közlekedési szabályok előírása alapján a gyalogátkelőhelyen a kétkerekűt is úgy kell áttolni – ez nagyon fontos! Egyirányú utcában csak akkor lehet kerékpárral a menetiránnyal szemben közlekedni, ha azt kiegészítő tábla jelzi. Tudom, ez a helyzet mindenkit sokkol, de a szabály az szabály, be kell tartani, járvány esetén is, még fokozottabban.

Vigyázzunk egymásra és legyünk türelmesebbek, nem kell a másik autóját szétverni ököllel, ha az jogosan ránk dudált! Mielőtt átlépnénk a garázdaság határát, előtte gondolkodjunk, miért is dudáltak, miben hibáztunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat!

M. L.