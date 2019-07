A szabályok betartandók – vélekedik olvasónk

A panellakásokban élő „régi motorosok” tisztában vannak az együttélés szabályaival, és azok szerint is élnek – írja olvasónk.

Aki síri csendre vágyik, költözzön tanyára! – javasolja a Postabontásban megjelent írásában egy olvasótársam. Én is panellakásban élek, évtizedek óta. Mi, régi „motorosok” az együttélés íratlan szabályaival tisztában vagyunk, azokat elfogadjuk és azok szerint is élünk. Azaz, ha például felújításra kerül sor a lakásban, előtte kifüggesztünk egy tájékoztatót a hirdetőtáblára, vagy van arra is példa, hogy az érintett lakó minden postaládába bedob egy cetlit. Előre is elnézést kérve a várható zajért, porért, egyéb kellemetlenségekért. És még véletlenül se időzítjük hétvégékre ezeket a munkálatokat. Pláne nem vasárnapra!

Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy az újonnan beköltözők azok, akik mindezzel mit sem törődnek. Nem foglalkoznak a többi lakó igényével, csak a saját érdekeiket nézik. Van, aki azt mondja, minek előre a tájékoztatás, hiszen akkor még a munkálatok megkezdése előtt elkezdenek zúgolódni a többiek a házban. Pedig ez nem így van. Azért célszerű értesíteni mindenkit előre, mert akkor fel lehet készülni rá. Nem kezdünk el idegeskedni, amikor reggel 8 órakor megszólal egy fúrógép, vagy ha kopácsolni kezdenek a szomszédban. Tudjuk, mi történik, tudjuk azt is, hogy mikorra várható, hogy véget ér.

Mi, „kaptárban” élők tehát tudjuk, hogy mivel jár az, ha társasházban lakik az ember. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem vagyunk tekintettel másokra!

