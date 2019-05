A szesz is oka a Búza tér gondjainak – írja olvasónk

A Búza tér környékének veszélyességéről a DN utóbbi számaiban több írás és komment jelent meg.

A Felsőbalokány utcában lakóként én is gyakran vagyok ezen áldatlan állapotok áldozata. Nem egyszer fordult elő, hogy a jó idő beálltával a utcán csavargók a menedékhely helyett az „önkéntes száműzetést” választják. Néhányszor megesett, hogy a földszinten lévő lakásunk konyhaablaka alatt végezték el a dolgukat. A postával szemben lévő sarkon van egy élelmiszerbolt – a helyén még nem túl régen még egy redőnyöket gyártó cég működött –, itt szerzik be viszonylag olcsón azt a lőrét, amit ott az üzlet előtt, vagy a mellette lévő parkban heverve azonnal el is fogyasztanak.

Biztos segítene a helyzet megoldásában, ha az üzletet arra köteleznék, hogy a bor árusítását vegye le a kínálatából. Nem alantas ötletről van itt szó, mert a Lyceum templommal szemben is van egy hasonló üzlet, ahol nincs borkínálat és nincsenek is ilyen állapotok. Persze a közterületet-felügyelők gyakori ellenőrzése továbbra is fontos.

Név és cím a szerkesztőségben