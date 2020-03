A szükség sok mindent felülír – írja olvasónk

A koronavírus miatt takarékossági intézkedéseket kell bevezetni – kezdi levélírónk.

A szükség sok mindent meg tud változtatni. Varga Mihály pénzügyminiszterünk szerint a következő években, cikluson átnyúló zuhanás fog bekövetkezni a gazdaságban. Vagyis „hét szűk esztendőnek” nézünk elébe, amely az ország egész lakosságára kiterjed. A kormány nemzetközi elismertséget szerzett az adósságok átütemezésével, és egy sor más, a lakosságot sújtó intézkedések megszüntetésével, de ez nem minden.

A takarékoskodást lehetne kezdeni a „nagyokon”, akik több tartalékkal rendelkeznek, és könnyebben át tudják vészelni ezt az időszakot. Például az országgyűlési képviselők, önkormányzati képviselők tiszteletdíjának a felére csökkentésével. Komló már ebben is példát mutatott – nem először, – amikor kihasználta a rendkívüli helyzetből adódó lehetőséget, és megszüntette a képviselők tiszteletdíját. Ezen kívül van más lehetőség is, amit a rendkívüli helyzet kényszerített ki, és jó lenne a későbbiekben is fenntartani: nevezetesen a videokonferencia. Nem kell a légkört szennyezni a folyamatos utazgatással.

Frantó