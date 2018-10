A tanárnak is haladnia kell a korral – írja olvasónk

Egyet kell értenem a német nemzetiségi nyelvet oktató kollégával, hogy milyen hasznos az okos eszközök használata a tanórákon – véli egy pedagógus olvasónk.

Jómagam biológiát és angol nyelvet tanítok 23 éve, ebből kifolyólag már én sem tartozom éppen a fiatal kollégák közé, a 47 évemmel. Ennek ellenére, vagy pont emiatt pontosan látom, hogy mit értem el a 20 évvel ezelőtt rendelkezésre álló eszközökkel és mit a mai, modern technika segítségével. Szülőként is nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy nyelvtanulásnál (is) nagyon hasznos az okos mobil segítségül hívása. Szerintem az az abszurd, hogy valaki kirívó, kiemelkedő példákkal ítéli el az okos eszközöket, ahelyett, hogy a nagy átlagot venné figyelembe. Hisz lássuk be, hogy ritka az, aki 16 nyelven beszél, mert kevesen vagyunk ilyen nyelvérzékkel megáldva.

A pedagóguspályán eltöltött évtizedek alatt pontosan láttam, hogy az idővel együtt nekem, pedagógusnak is változnom kell, haladnom kell a korral, ha hatékony akarok lenni, mert különben lemaradok és „őskövületként” tekintenek rám a diákok, ami egyikünk javát sem szolgálja. Ma már nem tudnék a régi módszerekkel olyan eredményeket produkálni a diákoknál, mint amilyeneket annak idején, hisz más volt az igény, kevesebb inger is elég volt a figyelmük felkeltésére, lekötésére. Ma már jó esetben alap az okostábla használata is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Éppen ezért évekkel ezelőtt, idősebb fejjel gimnáziumot váltottam és kerestem egy olyan – igaz fővárosi – intézményt, melynek vezetője szintén a „haladjunk a korral” szellemiségben gondolkodik. Nálunk minden diák számára elérhető a wi-fi, amit az órán igénybe is vesznek. Ne legyünk maradiak, hogy megint ragaszkodunk egy szabályhoz, mint pl. hogy „rajta van-e a mobil a taneszközök listáján” vagy nincs, mert nem ez a lényeg, hanem a diákok örömmel való fejlődése, ha lehet, drága különórák igénybevétele nélkül. Nálunk sem elvárt az okosmobil, ennek ellenére ritkaságszámba menő eset, hogy egy diák otthon felejtse, mert előbb nem vesznek fel kabátot a téli időben, mint hogy a mobiltól elszakadnának. (Ha mégsincs valakinél, attól még a többinél van és nem muszáj, hogy a sajátját használja, főleg, hogy egyáltalán nem csak és kizárólag erre épül az eltervezett óra.) Az más kérdés, hogy a szünetekben ne lógjanak a különféle közösségi oldalakon, de erre is van korlátozó megoldás, mint pl. nálunk: a szünetekben a wi-fi nem elérhető. Ez csak odafigyelés kérdése.

A fontosságot hangsúlyozva, osztályfőnökként is azt mondhatom, hogy igenis szükség van rá. A diákok az év kezdetén már eleve létrehoznak csoportokat az osztály számára a közösségi oldalakon, amit bizony igen hasznosan használunk. Ott tudnak (a szülők is) nekem – 0–24-ben – bármit jelezni, ha épp beteg a gyerek vagy bármi kérdése van. Nem beszélve arról, hogy a hiányzóknak is pillanatok alatt feltöltik az aznapi anyagot, illetve én is megosztok sok hasznos információt, legyen az tananyag vagy iskolai rendezvény.

Száz szónak is egy a vége, aki haladni akar a korral, az próbáljon meg ilyen intézményt keresni, mert szerencsére egyre több van belőlük.

Egy biológia–angol szakos, fiatalnak nem mondható kolléga