A tanítók emlékét örökítették meg – számol be róla olvasónk

Ismét emléktábla-avatásra gyülekeztek Kisdobsza lakosai és a meghívott vendégek szeptember 28-án – a „Hangosfal” újabb táblával gyarapodott, a volt tanítók emlékét örökítette meg a falu vezetése.

Az emléktábla leleplezését követően a megemlékezők a temetőbe indultak, ahol megkoszorúzták a falu utolsó tanítójának, az elmúlt évben elhunyt Szakos Sándorné, Csöpi tanító néni sírját. Lehajtott fejjel álltak ott a volt tanítványok: a nyugállományú orvos ezredes, a vállalkozó, a földbirtokos, a polgármester, a szakmunkás és mindazok, akik ismerték. Sokan nagyon messziről érkeztek azért, hogy leróják tiszteletüket. A megemlékezés után a falu vezetése ebédre invitálta a jelenlévőket a művelődési házba, majd színes programok – köztük táncház, rétesverseny – várták a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.

A művelődési ház kistermében a szervezők által – az iskola tárgyaiból, dokumentumaiból – berendezett interaktív kiállítást nagyon sokan megtekintették. Többen felismerték önmagukat a kiállított fényképeken. A teremben látható volt az elérzékenyülés a régi kisdiákok, ma már meglett, sőt idősödő emberek részéről. Számukra visszaköszönt a múlt, annak minden emlékével.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mélyen elérzékenyültem magam is azon a tiszteleten és megbecsülésen, amelyet a falu vezetői, a jelenlegi lakosai, de különösen a faluból elszármazottak tanúsítottak és tanúsítanak a múlt emlékei, jelen esetben a tanítók emléke előtt. A gyerekeknek is minden bizonnyal maradandó élményt nyújtott ez a megemlékezés, és a jövőben is nyújt, ha majd nagyobbacskán megállnak az emléktáblák előtt, és megszólal a „Hangosfal”, elmondva nekik, hogy kik voltak azok, akiket a táblákon látnak, mit tettek, és milyen követendő példát jelentenek a számukra.

M. T.