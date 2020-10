A távolságtartásra kevesen figyelnek – panaszolja olvasónk

Nincs kihelyezve egyes hipermarketek bejáratánál a kézfertőtlenítő, illetve a patikák közül se mindegyikben adott a lehetőség – eszköz híján –, hogy a helyiségbe betérők a kezeiket fertőtlenítsék – panaszolták a napokban többen is a Postabontásban, illetve az sms rovatban – kezdi bevezetőjében levélírónk.

A legtöbb üzletben a bejáratnál gondoskodnak arról, hogy aki szeretne, fertőtlenített kézzel tudjon be-, illetve a vásárlás végeztével kilépni. Én is tapasztalom, hogy vannak kivételek – éppen ezért célszerű, ha az embernek a zsebében vagy a táskájában mindig lapul egy kis flakonnyi a szerből. Most már beszerezni is nagyon sok helyen lehet ezeket, nem is megfizethetetlenek, viszont biztonságot nyújtanak. Nem mindig mástól kell elvárni, hogy cselekedjen. Mindenki magáról kell, hogy gondoskodjon, annak érdekében, hogy a fertőzést elkerülje.

Számomra éppen ezért nem a bejáratnál hiányzó kézfertőtlenítők bosszantók, hiszen az ellen tudok tenni. Az ellen viszont kevésbé, ha a boltban, a pénztárnál a „nyakamra” állnak, a másfél méteres távolság betartásával mit sem törődve. A mozgólépcsőn is jellemzően ugyanez a helyzet az Árkádban. Belegondolt már valaki abba, hogy közeleg a karácsony? Tudjuk, hogy mekkora tömeg szokott lenni az azt megelőző hetekben az üzletekben. Ha már most se törődünk a távolság megtartásával, mi lesz vajon akkor? Mert a vírus még akkor is velünk lesz, sajnos. Bele se merek gondolni…

T. K.