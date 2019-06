A varjakat is gyéríteni kellene – véli olvasónk

Úgy örülnénk, ha a szúnyoggyérítés mellett egyszer arról is olvashatnánk, hogy megkezdik Uránvárosban és Kertvárosban a varjak gyérítését is – kezdi levélírónk.

Évek óta kibírhatatlan nyaranta a hajnali négytől este nyolcig tartó folyamatos károgásuk. Az ember a kánikula miatt kénytelen nyitott ablaknál aludni – pontosabban csak próbálna –, de négy órakor már erre az iszonyú „vernyákolásra” ébred és választhat, hogy vagy nyitott ablaknál forgolódik tovább arra a kis időre, amit még aludhatna a vekker csörgéséig, vagy becsukja az ablakot és inkább megizzad, de alszik.

Nem beszélve a közegészségügyi problémáról: óriási méretet lefedő, vastag madárpiszok borítja rengeteg helyen a járdát és a játszóterek, homokozók egy részét. Már nem lehet lemenni a gyerekkel, mert attól kell tartani, hogy mikor piszkítják le egy nagy rakással. Nem tudom, mi hasznuk van, de szerintem a rovarok ritkítását a kisebb madarak, mint például a verebek, cinkék, illetve a galambok is elvégzik. Ellenben a varjak még a platánfák lombkoronáját is megtépkedik és a kukákból is kiszedik és szétszórják a szemetet.

Jó lenne nem védetté nyilvánítani ezt a fajt! Én is szeretem az állatokat, de ennek ehhez semmi köze, hisz a vadállományt (vaddisznók, cuki kis Bambik) is kordában tartják a vadászok, tehát ez sem különbözik attól.

Egy pihenni vágyó lakos