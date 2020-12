A vásárlási morállal is gond van – panaszolja olvasónk

Sok olvasótársam írt az utóbbi napokban a Dunántúli Napló Postabontás rovatában levelet, vagy hozzászólásként SMS-t a maszkhasználatról, a KRESZ-ről, vagy az idősekről – kezdi levélírónk.

Nos, én ezt a három témát egybe kell, hogy gyúrjam. A minap a következő történt: éppen munkából mentem haza, délután fél öt felé. Újmecsekalján leszálltam a buszról, majd a 6-os úton, a zebrán haladtam. Már messziről láttam, hogy a közeli hipermarket felől egy biciklis asszony fog az átkelőre hajtani, anélkül, hogy leszállna a kerékpárról, és sajnos maszk sem volt rajta. Kénytelen voltam az úttest közepén megállni, hisz keresztben gurult át előttem, de észre sem vette, hogy ott vagyok. Utánaszóltam, de mint aki nem is ezen a bolygón van, egyszerűen továbbment.

Sajnos a tapasztalataim szerint ez nem egyedi eset, ugyanakkor úgy látom, hogy gyakran gond van a vásárlási morállal is. Ezt főleg akkor érzem, mikor fél órás ebédszünetemben nagy ritkán kiszaladok a közeli boltba, ami tömve van idős vásárlókkal. Úgy tűnik, hogy a meghirdetett idősáv nem az idősekért van, hanem inkább a többiek ellen. És ez nagy baj, mert a védett korúak saját felelőtlenségük miatt még nagyobb számban eshetnek áldozatul a koronavírusnak, és emellett azért is gond, mert a többi embertársukat is nagy eséllyel végigfertőzik, hisz sokan még mindig nem hordanak maszkot! Kérem, gondolják át, megéri-e!

