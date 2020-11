Állandó piac nyílhatna a Budai vámnál – írja olvasónk

Látszólag valóban kézenfekvő megoldás lehet, hogy a Budai vámnál lévő hipermarket megüresedett területén alakítsanak ki egy piacot. Kétlem, hogy ebbe az üzletlánc belemegy, de ettől függetlenül az ötlet nem rossz.

Azzal a finomítással, hogy nem a bezáró vásárcsarnokot kellene egy itt nyíló piaccal helyettesíteni, hiszen az a belvárosban élőknek nem lenne jó megoldás.

Ugyanakkor a keleti városrésznek is szüksége van egy piacra – ahogy a kertvárosiak és az uránvárosiak is élvezhetik ennek minden előnyét. Ennek kialakítására, ha nem is a hipermarket belső tere, de az előtte lévő hatalmas terület alkalmas lenne, meglátásom szerint.

Név és cím a szerkesztőségben