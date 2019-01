Állítsák meg az internetes adathalászokat!

Én is kaptam hamis számlát, a kéretlen leveleim közt találtam, ezért gyanút fogtam – írta olvasónk.

Azonnal kitöröltem. Szerencsére éppen aznap az áramszolgáltatótól is kaptam egy figyelmeztető e-mailt, amiben felhívják a figyelmet arra, hogy csalók próbálnak a szolgáltató számlázási felületéhez megtévesztően hasonlító weboldalon keresztül a gyanútlan fogyasztók adataihoz hozzájutni. Nem tudom, hányan lehetnek, akik bedőlnek a trükknek, de biztos vannak szép számmal – különben nem érné meg a csalóknak. És nyilvánvalóan megéri a próbálkozás, hisz egyszer telekommunikációs cég nevében, most magukat áramszolgáltatónak kiadva próbálnak adatokhoz, és ezen keresztül pénzhez jutni. Szerintem ez esetben is igaz lehet, hogy hiába a figyelmeztetések, hogy nem szabad bedőlni ezeknek a leveleknek – akik nem kellő alapossággal szokták a befizetéseiket intézni, szerintem észre se veszik, hogy a csalók áldozatává váltak. Csak akkor, amikor már nem lehet semmit visszacsinálni.

Ugyanez a helyzet a „házalókkal” – hiába folyik a csapból is, hogy idegen embert ne engedjünk a lakásba, ne vásároljunk, ne rendeljünk tőlük semmit.

Mégis rengetegen vannak, akik hagyják magukat meggyőzni, összevásárolnak mindenféle kacatot, horribilis összegekért, és utána csodálkoznak, ha a „csodamatrac” nem gyógyítja meg a hátfájást.

Visszatérve az adathalászokhoz: engem is az aggaszt a leginkább, hogy még soha nem hallottam arról, hogy felelősségre vontak volna bárkit is effajta csalás miatt. És az egészben ez a leginkább félelmet keltő.